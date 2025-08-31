Miranda! protagoniza un reencuentro lleno de gloria y color en el Puerto de Asunción

Miranda! desembarcó en Asunción con su nuevo álbum “Nuevo Hotel Miranda!”, pero también ofreció un amplio recorrido por los éxitos de sus más de dos décadas de carrera. El dúo pop de Ale Sergi y Juliana Gattas trajo a escena esa curiosa mezcla de colores y melodrama, que va desde emotivas baladas a eufóricos temas dance.

“Ritmo & decepción” abrió el show, en medio de la euforia del público que ya antes del inicio comenzó a corear algunas canciones que sonaban de forma instrumental. Enfundados en unos tapados dorados, Ale y Juliana aparecieron en escena acompañados por bailarinas que representaban a las mucamas de este hotel de estética camp.

El repertorio transcurrió de la enérgica “Siempre que lo beso” a “Extraño”, con Ale Sergi saludando y diciendo que extrañaron mucho a Paraguay. Los beats fueron bajando hasta llegar a la balada “Uno los dos”, con las imágenes de Emilia Mernes en las pantallas.

Mateo Sujatovich de Conociendo Rusia también apareció en pantalla al momento de “Triste”, una de las canciones del nuevo álbum de Miranda!, dando luego paso a la eufórica “Me gusta”, una canción junto a Tini Stoessel que también está incluida en este nuevo material.

“Hace rato” llegó con Nicki Nicole también en la pantalla, seguida por “Tu juego”, otro de los nuevos temas del grupo. Los integrantes de Miranda! desplegaron toda su teatralidad en “Por ese hombre”, un tema de Pimpinela al que le imprimen su propio estilo, en colaboración con el español Abraham Mateo.

La atmosférica balada “Casualidad” siguió en el repertorio, para luego dar paso a la animada “743″ y “Lo que siento por ti”, en el que Juliana le declaró su amor a Asunción. “Perfecta” fue coreada intensamente con el público, que siguió bailando con el ritmo dance de “Por amar al amor”.

En esta gran fiesta, que por momentos tomó una estética espacial, tampoco faltaron “Prisionero”, “Puro talento” y la balada “Plutón”, que permitió apreciar las voces del dúo en todo su esplendor.

Las bailables “Yo te diré”, “Me gustas tanto” y “Mentía” también fueron parte de este show, que tuvo en bajo y guitarras a Gabriel Lucena y en batería a Ludovica Morell.

Invitando a seguir la fiesta, también presentaron “Fantasmas”, “Enamorada” y la canción viral del momento: “Tu misterioso alguien”, que si bien data de 2009 cobró una nueva vida tras una interpretación en el programa televisivo “La voz”.

El cierre de la fiesta fue al ritmo de “Don”, con el público saltando y celebrando este reencuentro, en el que Miranda! volvió a expresar su amor por el país, pese a un accidentado debut hace 20 años.

Tras el show se presentó la fiesta argentina Polenta, mientras que la previa estuvo a cargo del dúo paraguayo Sandía, con Belén Pinto y Wilson Santos ofreciendo una ecléctica mezcla de estilos desde la electrónica al bolero.