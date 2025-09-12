Lisandro Skar llega hoy con sus canciones virales a Paraguay

El rock, el arte urbano y la música en vinilos se cruzarán hoy desde las 18:00 en Local Garden (Enciso Velloso 2229), en el marco de una fiesta que estará encabezada por el artista argentino Lisandro Skar.

El cantante y compositor se destaca por mezclar varios ritmos como el rock, el pop, el R&B y el rap, junto a letras auténticas y que logran una particular conexión con el público.

A lo largo de su carrera ha colaborado con artistas como Natalie Pérez, Un Muerto Más, Edu Schmidt, Julián Julián y Dostrescinco. También ha llegado con su música ha escenarios de distintas ciudades del vecino país como Mendoza, Rosario y Santa Fe, esta última de donde es oriundo.

Con “alguien que yo no es” revolucionó las plataformas digitales, así como con “quien es?” y “flashié”, que también suman millones de reproducciones.

El evento contará además la participación de Poms, referente regional del arte urbano, cuyo estilo se caracteriza por mezclar elementos de la cultura callejera, el humor, la ironía. Su nombre real es Pablo Sánchez y también proviene de Argentina.

La fiesta tendrá en bandejas a la propuesta nacional 180 gramos, que musicalizará la noche con vinilos.

Las entradas se pueden adquirir a través de Ticketea a G. 150.000. El evento es apto para todo público y al ser un recinto de capacidad limitada todos los asistentes deberán abonar su entrada (con excepción de los menores de 2 años cumplidos). Los menores de 15 años deberán estar acompañados de su adulto responsable.