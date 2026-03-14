JEREMIAS, el grupo pop alemán que sorprende cantando una polca antes de su llegada a Paraguay

La agrupación alemana JEREMIAS llegará esta semana por primera vez a Paraguay, buscando compartir su música con el público local en dos conciertos que se realizarán en La Tarantella. También compartirán un encuentro en la sede del Instituto Cultural Paraguayo Alemán (ICPA).

La banda es oriunda de la ciudad de Hannover y ha logrado una gran popularidad en los últimos años, llegando a ser parte de festivales como el Lollapalooza Berlín.

La agrupación combina elementos melancólicos y bailables en sus canciones que abordan temáticas como el amor y el desamor. Además de Jeremías Heimbach (voz y guitarra), la banda está integrada por Oliver Sparkuhle (guitarra y sintetizador), Ben Hoffmann(bajo) y Jonas Hermann (batería).

Antes de llegar a nuestro país, la banda se estuvo presentando en México donde el vocalista habló de su vínculo con Paraguay, al que definió como su “segunda patria”.

“Mi mamá es paraguaya y ella fue la que me enseñó esta próxima canción. Ella es la razón por la que yo hablo y aprendí español. Ella fue también la que tuvo la idea de que vengamos aquí”, expresó Jeremías en alusión a su madre, Rocío Brítez Scolari.

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Luego el cantante interpretó la polca “Mi sueño”, compuesta por Prudencio Giménez, en medio de los aplausos del público y con sus compañeros acompañándole en los coros, según puede verse en un vídeo compartido en la cuenta de TikTok @sonnia.raquel.brt.

JEREMIAS ofrecerá en Asunción dos conciertos en el local La Tarantella Lounge Bar (ex Jazz Cube), los próximos 21 y 22 de marzo, con entradas completamente agotadas.

La banda alemana también estará este miércoles 18 en la sede del ICPA (Juan de Salazar 310 y Artigas), compartiendo un happy hour de 18:00 a 20:00, con acceso libre y gratuito.

Según destacó el centro cultural “será un espacio para quienes quieran conocer y compartir un espacio con los músicos alemanes, acompañados de unos tragos”.

La gira de JEREMIAS también incluye una presentación hoy sábado 14 en el espacio La Piña de Bogotá, Colombia; y el próximo 26 de marzo en el Club Cultural Matienzo, de Buenos Aires, Argentina.