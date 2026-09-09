“HYDRO habita el taller”, una puesta para disfrutar de cerca de los instrumentos de agua

“HYDRO habita el taller” es la nueva propuesta de la Orquesta H2O de Sonidos de la Tierra, dirigida por Willian Aguayo; junto a Paola Irún y “Amberé” Feliciángeli. Esta nueva puesta abrirá al público las puertas del taller donde surge la experimentación con los instrumentos y artefactos de agua.

“Este año decidimos salir de los escenarios grandes y lejanos, con una distancia que no permite tanto ver exactamente lo que está pasando y decidimos abrir el taller”, señaló Irún, al brindar detalles acerca de este espectáculo inmersivo y multidisciplinario.

Señaló que “HYDRO habita el taller” va a abarcar desde la puerta de acceso hasta el último rincón del salón, donde el público será testigo del espacio de experimentación de la orquesta con estos originales instrumentos y elementos que tienen al agua como la base de su sonido.

Irún, quien está a cargo de la dirección escénica y conceptual, explicó que el espectáculo parte de la premisa: “Donde hay agua, hay vida. Donde hay vida, hay música”. “Esa premisa la vamos a comprobar en la obra misma. Eso es lo que nos depara HYDRO habita el taller”, indicó.

Willian Aguayo, por su parte, detalló que este año también será el agua la inspiración para las composiciones. A partir de ello habrá un leitmotiv que utilizará el La, que se escribe como A; la nota Sol, que se escribe como G; Do será la U, tomando como referencia a la antigua denominación de esta nota como Ut; y la palabra Agua se completará nuevamente con la nota La.

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“Con esas notas vamos a crear todo alrededor y a desarrollar la idea de este año”, indicó Aguayo.

El director de la Orquesta H2O también tomó las palabras de la directora ejecutiva de Sonidos de la Tierra, Mariela Cuevas, respecto a la posibilidad de experimentar y apostar por la creatividad “en tiempos de IA donde la estandarización de respuestas, la estandarización de ideas se limita a escribir un prompt”.

“Nosotros utilizamos la IA: Instrumentos Acuáticos. Entonces, a partir de eso vamos a hacer música”, remarcó Aguayo.

Cuevas, a su vez, destacó que Sonidos de la Tierra con sus aliados y un gran equipo de directores creativos de diferentes disciplinas, así como con la orquesta, están apostando “a la creación conjunta, interdisciplinar, donde los diálogos permiten la creación, el vaivén, el contrapunteo, la luz en en sintonía y conjugación con lo que ocurre en la vida misma que tiene que ver con causas ambientales y sociales”.

El maestro Luis Szarán, fundador de Sonidos de la Tierra, detalló la evolución que ha tenido el proyecto desde sus inicios hace 24 años. “Creo que se logró un producto realmente único en el mundo, el agua que suena en sus más variadas formas”, expresó.

Pajarófono, burbujófono y otros originales artefactos de agua que son parte de HYDRO

Paola Irún detalló que, a diferencia de los espectáculos anteriores, “HYDRO habita el taller” dará un mayor espacio a los artefactos de agua, además de los ya conocidos instrumentos de agua como el violín, la guitarra, el arpa, la batería y el contrabajo.

Uno de estos artefactos, según detalló Amberé, es el pajarófono. Surgió a partir de un experimento sumergiendo una flauta al agua, que logra emitir un sonido similar al chirrido de un pájaro.

El burbujófono contiene un tubo que al soplar permite hacer burbujas bajo el agua, pero dotando a este sonido de distintas tonalidades.

Amberé afirmó que nunca se imaginó hacer cosas con agua. Sostuvo que, en un primer momento, empezaron a trabajar con la creación de los instrumentos a modo de “estructurar música”.

“Empezamos con los instrumentos armónicos y percutivos como batería, guitarra, contrabajo, violín y arpa. Pero una vez con ese esquema, ahí teníamos un poquito más de libertad de poder empezar a investigar otro tipo de sonidos. Ahí aparecen estos artilugios”, explicó el arquitecto, músico y compositor.

“HYDRO habita el taller”: fechas, lugar y entradas para disfrutar del show

El espectáculo “HYDRO habita el taller” se llevará a cabo los días 16, 17 y 18 de septiembre a las 20:30 en Ferroconti.

El show tendrá una duración aproximada de una hora y la capacidad máxima será de unas 80 personas por función. La Orquesta H2O está integrada por:

Alexandra Britos

Clara Valenzuela

Mauro Figueredo

Evelyn Valenzano

José Fleitas

Sofía Orrego

Las entradas cuestan G. 150.000 y se pueden adquirir a través del teléfono +595 974 774800. El espectáculo cuenta con el apoyo de la Fundación Itaú, Cervepar, Petrobras y Coca-Cola.