Toti, Víctor y Julieta Morel compartirán escenario con el concierto “Los Morel Drum Off”

Toti, Víctor y Julieta Morel compartirán escenario este sábado 10 de octubre en Aurelia Bar (San Miguel c/ Benigno Villamayor) con Los Morel Drum Off, un espectáculo centrado en el recorrido musical de los tres bateristas y en el legado familiar construido alrededor de este instrumento.

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La presentación reunirá distintos estilos y etapas de sus trayectorias, a través de un repertorio vinculado con los proyectos musicales que cada uno impulsa o de los que forma parte.

Los acompañarán músicos de la escena nacional que han sido parte de sus respectivos recorridos artísticos: Giovanni Primerano en teclados, Bruno Muñoz en saxofón y Tato Zilli en bajo eléctrico.

La propuesta también incluirá una exposición de baterías que forman parte de la historia musical de la familia Morel, junto con una muestra de fotografías de Toti Morel. De esta manera, el encuentro sumará al concierto un recorrido por parte de la trayectoria de la familia.

Para Toti Morel, compartir el escenario con sus hijos representa una satisfacción personal y artística. “Ver a mis hijos, Víctor y Julieta, consolidarse como grandes bateristas y ahora compartir el escenario los tres juntos en esta presentación, es el mayor orgullo de mi carrera y de mi vida”, expresó. También destacó el vínculo que ambos mantienen con la música: “Para un padre que ha dedicado su vida a la música, no hay satisfacción más grande que ver que ese mismo amor y respeto por el ritmo late con tanta fuerza en la siguiente generación”.

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Julieta Morel describió la presentación como una experiencia atravesada por el orgullo y la admiración hacia su familia. “Tocar junto a mi papá, que es una leyenda viviente de la batería en Paraguay, y mi hermano Víctor Morel, a quien admiro muchísimo por su tremendo talento y su empuje en la escena del jazz, es un sueño hecho realidad”, señaló.

Por su parte, Víctor Morel definió el encuentro como una reunión familiar que trasciende el formato de concierto. “Este ‘Morel Drum Off’ no es otra cosa sino una reunión familiar de bateristas, es mucho más que un concierto; es la materialización del legado rítmico que define a nuestra familia”, afirmó. Asimismo, destacó la emoción y el desafío musical que implica tocar junto a su padre y su hermana.