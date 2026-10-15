“Cien años de los discos Guarany”: un viaje a los orígenes de la música popular paraguaya

Un recorrido musical por las primeras grabaciones de la música popular paraguaya propone el concierto “Cien años de los discos Guarany, paisajes sonoros que inspiraron la guarania”, que tendrá lugar este viernes 16 de octubre, a las 20:30, en el Ateneo Paraguayo (Nuestra Señora de la Asunción 820 casi Humaitá).

Lea más: Organizaciones culturales piden a la SNC mayor participación en la organización del MICSUR

La propuesta recuperará composiciones grabadas en Buenos Aires entre 1927 y 1928 por la Orquesta Típica Paraguaya de Atilio Valentino y el dúo de guitarras Giménez-Pucheta, por encargo del editor y productor musical Manuel Viladesau. Estas grabaciones forman parte de los primeros registros de música popular paraguaya y permiten acercarse al panorama musical de la época.

El repertorio incluirá obras como “Todo en la vida”, serenata de Herminio Giménez; “Che irurami”, “Rohayhu jepe” y “Achuíta”, polcas de Narciso Colmán y Herminio Giménez; además de “Alfonso Loma”, de Aristóbulo Domínguez, y “Carreta guy”, de Atilio Valentino. También se interpretará el tango “Adiós muchachos”, de Carlos Gardel.

La última parte del programa conectará ese panorama musical con composiciones vinculadas a la guarania y a otros referentes de la música paraguaya. Entre ellas figuran “Pasionaria”, polca canción de Félix Pérez Cardozo y Ortiz Mayans; “Ñane aramboha”, con letra de Félix Fernández y música de Emilio Bobadilla Cáceres y Agustín Barboza; y “Musiqueada”, de José Asunción Flores.

El concierto rendirá homenaje a compositores, compiladores, editores e intérpretes vinculados a ese período, entre ellos Remberto Giménez, Aristóbulo Domínguez, Juan E. González, Mario Samaniego Rivarola y Narciso R. Colmán.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El repertorio también ofrecerá un contexto musical de los años en que comenzaron a surgir las primeras guaranias de José Asunción Flores, así como composiciones de Félix Pérez Cardozo, Emilio Bobadilla Cáceres y Agustín Barboza.

Las interpretaciones estarán a cargo del ensamble de cámara de la Orquesta Sinfónica Nacional, con la participación del flautista Juan Gerardo Ayala y el pianista Luis Reyes. Por su parte, los temas correspondientes al dúo de guitarras serán interpretados por el cantautor Cristian Silva, acompañado por Sigis Silva.

La actividad es una producción de CineVecino, coordinada por el investigador Diego Segovia Palau, y cuenta con el apoyo del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (Fondec), la Orquesta Sinfónica Nacional y el Ateneo Paraguayo.

El acceso será libre y gratuito, hasta completar la capacidad del recinto.