“Don Giovanni”: la ópera de Mozart llega al Festival Caminos de la Ópera Lírica

La puesta, titulada “Seducción y destino”, será semi-escenificada y reunirá a cantantes líricos de Brasil y Paraguay, bajo la dirección musical de Diego Sánchez Haase y la dirección escénica de Alessandro J. Bianchi, según informó la producción.

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Estrenada en 1787, con libreto de Lorenzo da Ponte, “Don Giovanni” es una de las óperas más reconocidas de Mozart. La obra combina elementos cómicos y trágicos para narrar la historia de un seductor que, convencido de poder eludir las consecuencias de sus actos, termina enfrentándose a un destino fatal.

La trama comienza cuando Don Giovanni mata al Comendador, padre de Donna Anna, durante un enfrentamiento. A partir de ese momento, Anna y su prometido, Don Ottavio, buscan justicia, mientras Donna Elvira, una mujer a quien el protagonista sedujo y abandonó, intenta confrontarlo.

En paralelo, el protagonista continúa con sus engaños y conquistas, acompañado por su sirviente Leporello, hasta que una aparición sobrenatural lo obliga a responder por sus acciones.

El elenco de “Don Giovanni”

De acuerdo con el comunicado oficial, el elenco estará integrado por los brasileños Marcelo Ferreira, en el papel de Don Giovanni; Saulo Javan, como Leporello, y Tayana Roverso, como Donna Anna. Los cantantes paraguayos estarán representados por Alba Álvarez quien interpretará a Donna Elvira; Mustafá Dujak, a Don Ottavio; Aldana Salinas, a Zerlina; y Agustín Barboza, al Comendador.

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La presentación contará con la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional, dirigida musicalmente por Diego Sánchez Haase, mientras que Alessandro J. Bianchi estará a cargo de la dirección escénica. La participación de los artistas brasileños cuenta con el apoyo de la Embajada del Brasil en Paraguay.

Festival Internacional “Caminos de la Ópera Lírica”

El concierto forma parte del Festival Internacional “Caminos de la Ópera Lírica”, organizado por el Centro Cultural de la República El Cabildo y la OSIC, que se desarrolla del 29 de setiembre al 22 de octubre en Asunción.

La iniciativa cuenta con el apoyo de instituciones culturales y diplomáticas de Italia y Brasil, además de organizaciones vinculadas a la difusión de la ópera, entre ellas el Puccini Chamber Opera Festival de Lucca y el Cilea Opera Festival de Reggio Calabria.

La función de “Don Giovanni” será este viernes 16 de octubre, a las 20:00, en el Teatro Municipal Ignacio A. Pane (Pdte. Franco e/ Chile y Alberdi). El acceso será libre y gratuito, por orden de llegada.