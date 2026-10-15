La música de la cantante paraguaya Sol Gómez, entre las nominadas de la escena independiente argentina

La cantautora paraguaya Sol Gómez fue nominada a la primera edición de los Premios AqM a la Música Independiente de Argentina, en la categoría Mejor Proyecto Folk Fusión, por su canción “Ratsss”, incluida en su primer álbum de larga duración, “Quizás mañana”, publicado en noviembre de 2025.

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La artista comparte la terna con Tuti Ruggiero, Pantaleone y Ary Rodríguez y Los Ambulantes. Los ganadores se darán a conocer el 20 de noviembre de 2026, durante una ceremonia que tendrá lugar en el Auditorio del Centro Cultural Universitario de Tandil.

Los Premios AqM son una iniciativa de los medios Aquí Música y FM Nova 90.7, con el acompañamiento de diversas organizaciones vinculadas a la cultura y la industria musical. En su primera edición, reúnen proyectos de la escena independiente argentina en más de 30 categorías, con el objetivo de reconocer y dar visibilidad a propuestas de distintos géneros y formatos.

Tras la etapa de postulaciones y la evaluación de una comisión examinadora, la selección de los ganadores queda en manos de un jurado integrado por músicos, periodistas, productores, especialistas y gestores culturales, entre otros referentes del sector.

“Ratsss”, una canción sobre la saturación

Con letra y música de Sol Gómez, “Ratsss” aborda la saturación y la urgencia de reaccionar ante situaciones que generan malestar. La canción parte de imágenes como la gota que rebalsa el vaso y la olla a presión, hasta llegar a un estribillo que insiste con la frase “Ratas en la habitación”. A través de esa imagen, interpela tanto a quienes exageran o se paralizan como a quienes eligen mirar hacia otro lado.

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“Ratsss musicaliza lo que es vivir en un mundo en donde nos quieren cada día más locos”, expresa la artista.

La grabación contó con Gómez en voz y guitarra, Leo González Loyauté en percusión, Sol Water en bajo, Matías Ríos en violín e Ismael Salguero en teclados y producción. La pieza también incorpora un mensaje de voz que introduce un registro cotidiano y más crudo en el desarrollo de la canción.

El universo musical de “Quizás mañana”

Publicado en noviembre de 2025, “Quizás mañana” es el primer álbum de larga duración de la cantautora y reúne 10 canciones que exploran la incertidumbre en tiempos de hiperconectividad y el deseo de que las cosas mejoren. Su propuesta combina influencias del folk, el pop y la música latinoamericana, entre paisajes sonoros urbanos y rurales.

El disco fue producido por Sol Gómez e Ismael Salguero y grabado entre julio y agosto de 2025 en Maya Studio, en Córdoba. Participan como artistas invitados Lucero Sarambí, de Asunción; Lalo Aguilar, del Chaco argentino, y Belén Bowles, de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

Gómez es cantautora y guitarrista paraguaya, radicada en Córdoba, donde desarrolla una propuesta que busca generar espacios de reflexión y encuentro con el público. Desde 2011 se ha presentado en escenarios y festivales de Paraguay, Argentina y Bolivia. Su discografía incluye los EP “Humalama” (2022) y “María” (2025), además de “Quizás mañana”.

Actualmente se presenta en Córdoba junto a Sol Water en bajo, Laura Z. Pez en percusión y Florsch en piano. Para finales de este año, tiene previsto realizar una presentación en Asunción.