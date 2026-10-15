Música
15 de octubre de 2026 - 15:39

Los Nocheros en Paraguay: horarios, artista invitado y todo lo que tenés que saber del show en el BCP

Los Nocheros sonríen luciendo abrigos y chaquetas, en un retrato frontal armonioso sobre fondo blanco.
Mario Teruel, Rubén Ehizaguirre y Álvaro Teruel, integrantes del grupo argentino Los Nocheros.Gentileza

Los Nocheros se presentará este viernes 16 en Asunción, en el marco de la celebración de sus 40 años de carrera. La agrupación argentina actuará en el Teatro “José Asunción Flores” del Banco Central del Paraguay y en esta nota te contamos todos los detalles de este show.

Por Maripili Alonso
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La agrupación argentina Los Nocheros, conformada por Rubén Ehizaguirre, Mario y Álvaro Teruel, tendrá este viernes 16 su reencuentro con el público paraguayo. “Los Nocheros, 40 años. El show” se denomina el espectáculo que presentarán en el gran teatro del Banco Central del Paraguay (Federación Rusa c/ Augusto Roa Bastos).

El conjunto salteño ofrecerá un recorrido de unas dos horas por las canciones que han marcado estas cuatro décadas de carrera.

Entre los principales éxitos del grupo se encuentran: Roja Boca, Entre la tierra y el cielo, No saber de ti, La yapa, Canto Nochero, entre otros.

A lo largo de su carrera, el conjunto musical ha grabado más de 25 álbumes y cuenta con millones de discos vendidos. También han llevado al folclore a los lugares donde antes no llegaba: a la intimidad, al romance, a las emociones dichas sin miedo.

Tres hombres en el escenario: uno toca guitarra, otro canta con gafas y el tercero levanta la mano, todos vestidos de negro.
Los Nocheros se presentan en un evento musical, entreteniendo al público con su actuación y música.

En este sentido, desde la agrupación señalaron que “Los Nocheros, 40 años. El show no es solamente un show”. “Es un reencuentro. Una noche donde conviven todas las etapas, todas las canciones y todas las versiones de quienes crecieron con esa música”, indicaron.

Voces de Asunción abrirá el show de Los Nocheros en el BCP

La agrupación Voces de Asunción será la encargada de abrir el concierto de Los Nocheros. El grupo, que se destaca por sus arreglos vocales, está integrado por Gustavo Cañiza (1° tenor), Javier Bestard (2° tenor), Ñito Ocampos (barítono y guitarra) y Joaquín Bestard (bajo).

El cuarteto paraguayo Voces de Asunción.
El cuarteto paraguayo Voces de Asunción.

A través de sus redes sociales, la agrupación expresó que ha sido “un placer” sumarse como artistas invitados para esta gran presentación de Los Nocheros en Asunción.

Los horarios del show serán los siguientes:

  • 19:30 Apertura de accesos
  • 20:15 Voces de Asunción
  • 21:00 Los Nocheros

Las entradas para el concierto siguen a la venta en Ticketea, con precios que van desde G. 250.000.