La Orquesta Filarmónica Ipu Paraguay llega a Coronel Oviedo con su gira aniversario

La Orquesta Filarmónica Ipu Paraguay (OFIP) continuará este sábado 17 de octubre su gira por el interior del país, en el marco de la celebración de sus 15 años de trayectoria. El concierto será a las 19:00 en la Catedral Virgen del Rosario de Coronel Oviedo, con acceso libre y gratuito.

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La presentación será declarada de interés cultural por la Municipalidad de Coronel Oviedo y contará con la participación de los maestros Germán Recalde, Maura Mármol y Sonia Cabrera en la dirección orquestal. También actuarán como solistas invitados Ruth Jacqueline Paredes y Rocío Espinoza, ambas sopranos, y el tenor Fabián Florentín.

La gira, denominada “Ipu Paraguay – 15° Aniversario”, forma parte de las actividades conmemorativas de la agrupación y busca acercar su propuesta musical a nuevos públicos y espacios del país. La primera presentación se realizó el domingo 11 de octubre en la Catedral Santo Tomás Apóstol de Paraguarí, en un concierto compartido con la Orquesta Filarmónica Guaraní y la Orquesta Sinfónica Municipal de esa ciudad.

Una trayectoria dedicada a la música

A lo largo de sus 15 años de actividad, la Orquesta Filarmónica Ipu Paraguay ha desarrollado proyectos de distintos formatos, entre ellos conciertos sinfónicos y de cámara, zarzuelas y óperas. La agrupación también ha dado espacio a la creación y difusión del repertorio paraguayo, mediante el estreno de obras inéditas de compositores nacionales y la presentación de arreglos y nuevas versiones orquestales.

La OFIP se caracteriza por su modelo de trabajo autogestionado, sostenido por el compromiso de sus integrantes, y por promover el desarrollo de sus músicos en diferentes facetas, como la interpretación, la composición, los arreglos y la dirección orquestal.

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La gira cuenta con el apoyo del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (Fondec) y se suma, además, a las actividades de Octubre Rosa. A través de sus presentaciones, la orquesta acompaña la campaña de concienciación sobre la prevención y la detección temprana del cáncer de mama.