Los Nocheros celebra sus 40 años con un amplio recorrido musical y destaca su vínculo con Paraguay

Los Nocheros se presentó anoche, con entradas agotadas, en el Teatro “José Asunción Flores” del Banco Central del Paraguay, en el marco de la gira de celebración de sus 40 años de trayectoria. Durante casi dos horas, la agrupación ofreció un amplio recorrido musical por chacareras, zambas, carnavalito y mucho más.

“Los Nocheros, 40 años. El show” se denomina la gira que marcó el reencuentro del grupo conformado por Rubén Ehizaguirre, Mario y Álvaro Teruel con el público paraguayo. Tras una obertura instrumental, la chacarera “Yo soy tu río” marcó el inicio de este concierto, que el público acompañó con las palmas.

“La razón” apareció luego en el repertorio del conjunto, que estuvo acompañado en escena por cinco músicos y dos coristas. Tras un breve “Buenas noches, Asunción” de Álvaro, el grupo siguió con “Soy como soy” y la chacarera “Fiesta en la cueva”.

“Buenas noches, Asunción; buenas noches, Paraguay; buenas noches, Latinoamérica”, saludó Mario Teruel, quien fue el que mayormente interactuó con el público a lo largo del concierto.

“¡Qué alegría estar en esta tierra bendita donde hace tanto tiempo llegamos con nuestras canciones. Acá comenzamos a sentirnos artistas internacionales", agregó el cantante.

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También destacó el estrecho vínculo entre ambos países recordando que a través de artistas como Los Chalchaleros y Los Fronterizos crecieron escuchando guaranias y otras expresiones de la música paraguaya.

Dando paso a una “zamba bien salteña” llegó el turno de “Me enamoré de una zamba”, seguida por la rítmica chacarera “Boquita de luna”.

“Movimiento de amor”, “Ausencia” también marcaron este recorrido musical de Los Nocheros, así como la animada “Las moras” y “Déjame que me vaya”.

Mario recordó que hace un año grabaron una zamba que ya conocían de hace mucho. Pero, cuando Rubén fue a hacer una colaboración para un disco en homenaje a Horacio Guarany, se enteró que el reconocido músico y compositor había creado esta canción pensando en Los Nocheros.

Así fue la introducción de la zamba “El amor es un viento que regresa”, que fue recibida con aplausos por el público.

“Es increíble que nosotros hemos comenzado a cantar canciones como jugando. Nunca hemos imaginado que nos iban a pasar cosas tan lindas”, reflexionó Mario Teruel, agradeciendo a Dios y a la gente por esta trayectoria.

Entrando en un segmento más romántico, la agrupación presentó “En suspenso”, “Del gris al azul” y la animada “Vuela una lágrima”, que puso al público a bailar en sus asientos.

Las exitosas baladas “Canción del adiós” y “Roja boca” también resonaron en la noche asuncena, siendo ampliamente coreadas por el público. Tampoco faltó “Entre la tierra y el cielo”, otro de los grandes éxitos del grupo.

Tras interpretar la animada “Solo pa’ bailarla”, Mario Teruel fue presentando a todos los integrantes de la banda y los coristas que los acompañan.

En los coros están Ania Banchig, Florencia Carmona y Santino Moreno Teruel, quien también toca la guitarra. En la guitarra eléctrica estuvo Tomi Fontanessi, Palín Sosa en la batería, Ramón Vivas en el bajo y Germán Mercado en el teclado y los arreglos.

La banda le otorga a Los Nocheros un sonido con toques más pop o rock, sin perder la esencia folclórica que caracteriza al trío, que se destaca por sus armonías vocales y en el que las voces de Rubén y Álvaro también sobresalen en sus momentos como solistas.

La balada “Sin principio ni final”, compuesta por especialmente por Abel Pintos para el grupo, también estuvo presente en esta celebración, así como otro gran éxito de estas cuatro décadas: la balada “No saber de ti”.

El “Vino nochero” levantó el espíritu con su ritmo, al cual le siguió “A don Ata”, con algunos pañuelos o sacos siendo revoleados desde la platea.

“Tómame” también resonó en el Gran Teatro del BCP, mientras una introducción con guitarra eléctrica y coros marcó el inicio de “Materia pendiente”, que el público acompañó agitando los brazos.

“Paraguay querido, gracias por acompañarnos en estos festejos tan bonitos”, exclamaron sobre el cierre del show. El público aplaudiendo de pie pidió más y así llegaron las animadas “Chacarera del rancho” y “El humahuaqueño” para cerrar la fiesta.

Voces de Asunción, clásicos para abrir la velada

El grupo Voces de Asunción abrió la velada ofreciendo una selección de clásicos de la música paraguaya e internacional. El repertorio incluyó temas como la guarania “Regalo de amor”, las baladas “Abrázame” y “Hoy tengo ganas de ti”, pasando por el chamamé “Oración del remanso” y concluyó con la polca “Chokokue kéra yvoty”

El grupo recibió con aplausos la propuesta del grupo vocal paraguayo, que se destacó con sus arreglos vocales y celebró la posibilidad de estar en dicho teatro.