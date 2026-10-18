La OSCA ofrecerá un concierto gratuito en la plaza Batallón 40

La Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción (OSCA) ofrecerá este lunes 19 de octubre, a las 20:00, un concierto gratuito en la plaza Batallón 40, ubicada en la intersección de la avenida Mariscal Estigarribia y General Aquino. La presentación forma parte del ciclo “Naturaleza y Música”, una propuesta dirigida a toda la familia que combina obras musicales con contenidos educativos sobre la biodiversidad.

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Bajo la dirección del maestro José Miguel Echeverría, la orquesta desarrollará un programa elaborado junto con la organización ambientalista Guyra Paraguay, que integra imágenes de aves de la región, especialmente de nuestro país, con información sobre sus características, los lugares que habitan y su estado actual de conservación.

La primera parte del concierto, titulada “Aves en la música del Paraguay”, reunirá composiciones vinculadas con la naturaleza y las aves, entre ellas “Kaaguy Ry’akua”, de Remberto Giménez; “Piririta”, de Alejandro Villamayor; “Chirikoé”, de Juan Carlos Moreno González y Manuel Frutos Pane; “El pájaro Choguy”, de Pitaguá; “El pájaro campana”, recopilado por Félix Pérez Cardozo, y “El canto de mi selva”, de Herminio Giménez.

En la segunda parte, denominada “Naturaleza y Música”, participará el Coro de Niños Coreanos del Paraguay, dirigido por Sabi Lee, quien también actuará como soprano. El repertorio incluirá “Ombra mai fu”, de Georg Friedrich Händel; “Look at the World”, de John Rutter; “Beautiful Country”, de Han Tae-su y Chae Jeong-eu, y la popular canción italiana “O sole mio”, de Eduardo Di Capua.

El ciclo es organizado por la Dirección General de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Asunción y la Sociedad Filarmónica de Asunción. Cuenta con la presentación de la Fundación Itaú y Petrobras, y la colaboración de Guyra Paraguay.

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El acceso al concierto será libre y gratuito.