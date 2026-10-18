Nancy Luzko estrenará “Puká”, una obra coral en guaraní, en Miami

La música puede abrir caminos hacia otras lenguas y culturas, incluso cuando quienes la interpretan nunca han escuchado hablar el idioma en el que fue compuesta. Esa es una de las particularidades de “Puká”, la obra de la compositora y pianista paraguaya Nancy Luzko que se estrenará el 18 de octubre en el teatro del Miami Senior High School, durante el encuentro “Groove Together”.

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La pieza, escrita en guaraní, será interpretada por las agrupaciones corales estadounidenses Vocal Youth Miami, Amazonia, Miami Sound Space y Miamibloco, y reunirá alrededor de 150 cantantes en una experiencia que vincula música, identidad cultural y comunidad.

“Todo comenzó con una invitación de Jamie Sutta, directora de Vocal Youth Miami, una gran amiga y colega a quien admiro mucho. Un día, Jamie me propuso escribir una obra para su coro, y recuerdo que le respondí: ‘¡Sí, por supuesto! Algún día lo haré’”, cuenta Luzko.

Tiempo después, asistió a uno de los conciertos de la agrupación y vivió una experiencia que terminaría impulsando la composición. “La energía de las voces, la emoción de escuchar a tantos jóvenes cantando juntos, despertó algo en mí. Y, curiosamente, al día siguiente nació Puká”.

La compositora le contó enseguida a Sutta que estaba trabajando en la obra. Fue entonces cuando conoció los planes para “Groove Together”, un festival que comenzaba a organizarse, y recibió la invitación para participar como compositora invitada especial. La sorpresa llegó cuando supo que su creación no sería interpretada por un solo coro, sino por cuatro agrupaciones reunidas.

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Para Luzko, el proyecto también representa la posibilidad de formar parte de una iniciativa cuyo compromiso trasciende lo musical. Destaca la labor de los organizadores y directores, tanto por su excelencia artística como por su compromiso humano y social.

“Son instituciones que abrazan la diversidad y creen firmemente que la música debe estar al alcance de todos. Cuando un joven no cuenta con los recursos necesarios para estudiar música, buscan becas y oportunidades para que pueda hacerlo”, señala.

“Y eso, para mí, es verdaderamente maravilloso. Porque la música no solamente nos permite expresarnos artísticamente, sino que también tiene el poder de unirnos, de abrir puertas y de transformar vidas”.

El guaraní como expresión musical

La elección del idioma fue una decisión natural para la compositora, que encuentra en él una conexión profunda con sus orígenes. “El guaraní es un idioma muy querido para mí, porque forma parte de mis raíces y de mi tierra natal. Siempre lo he sentido como un idioma profundamente musical, lleno de expresividad, de riqueza y de una belleza muy particular. Hay tantas emociones que podemos transmitir a través del guaraní que, para mí, escribir esta obra en ese idioma fue algo muy natural”, explica.

El nacimiento de la melodía también tuvo algo de espontáneo. Luzko recuerda que estaba manejando cuando una secuencia musical comenzó a sonar en su cabeza, acompañada por la palabra “puká”, que significa “risa” o “reír” en guaraní. Empezó a cantarla y, casi sin darse cuenta, el ritmo y la melodía quedaron grabados en su memoria. En cuanto pudo, se sentó al piano y comenzó a escribir.

“Desde el primer momento supe que quería crear algo alegre, lleno de vida y de energía positiva”, afirma. La intención era transmitir un mensaje sencillo, pero significativo en un mundo en el que, según reflexiona, las ocupaciones y preocupaciones cotidianas muchas veces hacen olvidar la importancia de disfrutar.

“Por eso quise que Puká transmitiera precisamente ese mensaje: una invitación a sonreír, a reír, a celebrar la vida y a unirnos a través de la música. Y qué mejor manera de hacerlo que a través del guaraní, llevando un pedacito de mi querido Paraguay a un escenario donde tantas voces y culturas diferentes se encuentran”.

La experiencia también plantea un desafío: cerca de 150 cantantes estadounidenses se acercarán al idioma por primera vez. Algunos, señala la compositora, nunca habían escuchado hablar en guaraní e incluso desconocían su existencia o su procedencia.

“No se trataba solamente de enseñarles a cantar una obra, sino también de acercarlos a una lengua, a una cultura y a una parte muy querida de mis raíces paraguayas”, expresa.

Luzko reconoce que la pronunciación del guaraní puede resultar compleja para quienes nunca han tenido contacto con él. A eso se suma el trabajo de escribir para cuatro agrupaciones diferentes, integrando tantas voces en una misma expresión musical. Sin embargo, considera que esas dificultades terminaron convirtiéndose en una oportunidad de intercambio cultural.

“Creo que allí está precisamente la magia de este proyecto: demostrar que la música puede trascender las barreras del idioma, acercar culturas y unir a las personas a través de una misma emoción”, sostiene.

Una identidad que viaja con la música

A lo largo de su trayectoria como pianista y compositora, Luzko ha desarrollado su formación y su trabajo artístico entre Paraguay, Europa y Estados Unidos. Es doctora en Artes Musicales por la Universidad de Miami y ha compuesto obras para piano, orquesta, ballet, ópera, música sacra y voz.

Aunque su recorrido la ha llevado por diferentes países y culturas, afirma que sus raíces paraguayas permanecen presentes en su música, a través de influencias de los ritmos, las melodías y la riqueza cultural del país.

“Para mí, componer es también una manera de expresar quién soy, de dónde vengo y todo aquello que forma parte de mi identidad artística”, señala.

En ese sentido, considera que “Puká” representa una continuación natural de su trayectoria, pero también una experiencia particular porque, esta vez, el propio idioma guaraní ocupa un lugar protagónico.

“Me emociona profundamente pensar que una obra nacida de mis raíces paraguayas pueda ser interpretada por tantas voces de diferentes culturas aquí, en Estados Unidos”, expresa.

“Creo que este proyecto refleja algo en lo que siempre he creído: la música no tiene fronteras, y nuestras raíces pueden convertirse en un puente para unir culturas”.

Y concluye: “Si a través de mi música puedo compartir un poquito de la belleza y la alegría de mi querido Paraguay con el mundo, siento que estoy cumpliendo una parte muy importante de mi misión como compositora”.