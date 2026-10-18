Michael Collins presentará “Nocturnos de neón”, un encuentro entre la música clásica y el rock

El pianista y compositor estadounidense Michael Collins presentará el concierto “Nocturnos de neón” este lunes 19 de octubre, a las 20:00, en el Auditorio Remigio Pereira de la Orquesta Sinfónica Nacional (Tte. Ayala Velásquez 376). El concierto será de acceso libre y gratuito y contará con la participación del Instituto Musical Chopin y la Orquesta Sinfónica Nacional.

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La propuesta plantea un recorrido musical que reúne composiciones de Johann Sebastian Bach y Frédéric Chopin con obras originales de Collins, en un programa que busca establecer conexiones entre la tradición académica y las sonoridades de la cultura contemporánea.

A través del piano, el espectáculo propone un acercamiento a distintos lenguajes musicales, con referencias tanto al repertorio clásico como al rock y a otros ámbitos de la creación actual.

La trayectoria de Collins abarca diferentes territorios de la composición musical. Entre sus trabajos figura su participación como coautor de música para el videojuego “Cyberpunk 2077″, mientras que su recorrido artístico también está vinculado a proyectos del ámbito del rock, siendo destacado por bandas y figuras como Tool y Alice Cooper.

Con “Nocturnos de neón”, el artista llegará a Asunción con una propuesta que reúne estas distintas vertientes de su experiencia musical en un mismo escenario.