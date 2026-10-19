Dance Wow 90’s Tour se reprograma para el 12 de diciembre en Arena Asunción

La propuesta reunirá a figuras vinculadas al eurodance y la música bailable de los años 90, en un espectáculo que recorrerá canciones que alcanzaron popularidad internacional y se convirtieron en clásicos de las pistas de baile.

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La lista de artistas anunciados incluye a Haddaway, conocido por el éxito “What Is Love”; Daisy Dee, vinculada a Technotronic; Jenny Berggren, voz original de Ace of Base; Charvoni Woodson, asociada al legado de Black Box; Jenny B, intérprete de “The Rhythm of the Night”; Kelly Overett, conocida como Kelly O, de Capella; además de No Mercy, Real McCoy, Tania Evans, de Culture Beat, y Turbo B, de Snap!.

El encuentro propone reunir en un mismo escenario a intérpretes de distintos proyectos que marcaron la música dance de aquella década, con un repertorio centrado en los éxitos que continúan sonando entre los seguidores del género.

Entradas para el Dance Wow 90’s Tour

El concierto tendrá lugar el sábado 12 de diciembre en Arena Asunción. Según informó la organización, las entradas adquiridas para la fecha anterior podrán utilizarse para el nuevo día del espectáculo, sin necesidad de realizar cambios.

Los tickets están disponibles a través de las plataformas Linke Arte y Todo Ticket Paraguay, con precios desde G. 220.000.

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El Dance Wow 90’s Tour reunirá a referentes internacionales del eurodance y la música bailable de los años 90 el próximo 12 de diciembre en Arena Asunción.