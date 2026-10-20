¡De fiesta! Cardinal Romance celebra hoy su aniversario con una transmisión especial

Cardinal Romance cumple un año compartiendo las mejores canciones de ayer y hoy al aire de la 98.5 FM, además de los conciertos de grandes exponentes de la música romántica. Para celebrar, hoy tendrá una transmisión especial desde el Shopping Mariscal.

A lo largo de este año, Cardinal Romance no solo ha compartido con la audiencia emociones, canciones, información y más. También ha llevado a dos oyentes a Buenos Aires, Argentina, para disfrutar del show de Marco Antonio Solís.

La emisora también ha acompañado los conciertos de Luciano Pereyra, Ricardo Montaner, Los Nocheros, Abel Pintos y otras visitas internacionales, diversos eventos, además de compartir con artistas nacionales sus lanzamientos y más.

Cardinal Romance y una programación especial desde el Shopping Mariscal

Cardinal Romance busca compartir esta fecha especial con sus oyentes y ofrecerá una programación que incluirá acciones y sorteos, desde la pasarela del Shopping Mariscal (Quesada y San Roque González de Santa Cruz).

Los programas que se emitirán desde el shopping son:

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9:00 a 12:00 La Movida, con Jorge Puig

12:00 a 15:00 A de la tarde, con Adela Mercado

15:00 a 18:00 Vitaminas, con Tere Franco

La previa a esta transmisión especial, de 6:00 a 9:00, estará a cargo de Denise Hutter con “La incondicional”, desde la cabina de la radio.

Los oyentes que vayan a visitar la transmisión de Cardinal Romance desde el Shopping Mariscal podrán ganar merch de la radio y regalos de las marcas auspiciantes.

Además, en cada programa, se entregará un par de entradas para el concierto de Marco Antonio Solís, que será el próximo 31 de octubre en el Jockey Club Paraguayo.

Una fiesta imperdible para compartir este año de emociones y canciones al aire de la 98.5 FM Cardinal Romance.