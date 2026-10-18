Cardinal Romance: Un año de puras emociones

Bajo el lema “Donde las emociones suenan”, Cardinal Romance celebra doce meses de haberse instalado de nuevo en el corazón de la audiencia paraguaya con una propuesta que rescata la esencia de la romántica tradicional, fusionándola con los éxitos del momento.

Lea más: Cardinal Romance invita a compartir música y emociones en la 98.5 FM

Hacer radio hoy en día implica competir contra múltiples pantallas y plataformas digitales, sin embargo, la fórmula de Cardinal Romance ha demostrado que la compañía humana sigue siendo insustituible.

“Hay gente que está muy habituada a tener la radio como compañía y nosotros no queremos perder esa esencia. Sabemos que esa convivencia hace que la radio siga siendo un éxito a pesar de que también estamos rodeados del consumo digital y de las nuevas plataformas; siempre la radio será una opción para los oyentes”, reflexiona Sara Moreno, directora de la FM Cardinal Romance 98.5.

Desde su regreso al dial, el crecimiento ha sido constante y orgánico. Lejos de ser una radio más, la 98.5 se ha convertido en un refugio cotidiano. “Creo que el mayor logro ha sido conectar con la audiencia de una manera muy especial. Encontramos la música que nos une a los oyentes, que les identifica con el estilo que trajimos y que proponemos con éxitos, con canciones que llevan a momentos especiales y que hace que la gente se sienta en casa”, destaca Moreno.

Cardinal Romance y su sello distintivo

Este vínculo tan estrecho responde a un sello distintivo muy claro que define la identidad de la emisora. “Hay una línea clásica que se convierte en un sello único. Y que es el que la gente elige porque le gusta, le acompaña, le transporta a momentos especiales. Nos gusta y queremos ser parte no solamente de la rutina de la gente, sino de vivencias y momentos especiales que se dan a través de la música”, explica la directora sobre la filosofía que impregna cada franja horaria.

La evolución del perfil de la audiencia también ha sido un fenómeno digno de análisis en este primer año de gestión. Según relata Moreno, se trata de “un público que nos encuentra, nos conoce y se queda lealmente con nosotros todo el día con la radio prendida, hablando con los conductores de cada espacio, contando sus historias de vida, conectando y también porque la radio trata de llegar a la gente a través de sus artistas favoritos, de traerles las canciones que ellos piden, que les gusta, y los artistas también que nos vienen acompañando en este tiempo y con quienes pudimos lograr tener algunas acciones muy especiales en conciertos y otras actividades”.

Ingeniería musical precisa

Detrás de esta cuidada identidad sonora hay un trabajo de ingeniería musical preciso y riguroso. Para lograr el equilibrio perfecto entre los himnos del ayer y las propuestas frescas del presente, la dirección confía en profesionales de vasta trayectoria. “En ese trabajo muy especial de la parrilla musical, nuestro programador Freddy Ramírez, que es alguien sumamente entendido que viene de la esencia de lo que ya fue en su momento Cardinal Romance, entiende y conoce exactamente ese equilibrio necesario para conectar los clásicos de la música romántica con esas canciones nuevas que suenan ahora y que gustan muchísimo a esa audiencia que está acostumbrada a un estilo clásico, pero que acepta y gusta también de esas nuevas propuestas”, detalla.

El éxito de una emisora radial no solo recae en la música, sino en la sinergia de su equipo humano. La articulación entre la dirección y las voces que comunican a diario ha sido fundamental. “Trabajamos en una selección especial con los conductores. Hablamos con ellos, les contamos el diseño, la idea de traer de vuelta a Cardinal Romance y desde un principio abrazaron este proyecto como algo propio y de esa manera acompañan lo que es la programación”, señala Moreno, destacando cómo los locutores logran reflejar esa interacción especial que el público alimenta cada día.

Muestras de afecto: validación del rumbo elegido

Las muestras de afecto y las vivencias compartidas por los oyentes validan constantemente el rumbo elegido. “Es muy notable cuando aparecen artistas y somos parte de ellos y ahí podemos entender que esta audiencia genera una interacción muy especial, además de las historias diarias que van compartiendo los locutores y con quienes los oyentes se identifican”, manifiesta la directora al hablar sobre el impacto emocional que genera la señal en la comunidad.

Al mirar hacia el futuro y dar inicio a este segundo año de emisiones, los planes de expansión y renovación no se detienen. Aunque prefieren mantener la reserva sobre los detalles específicos, la directiva anticipa que se vienen novedades atractivas. “Queremos ir sumando algunas ideas de contenido, de estrategias; no puedo adelantar mucho, pero estamos trabajando en algunas nuevas propuestas para poder acercarnos más a la audiencia”, revela.

La visión estratégica de Cardinal Romance para esta nueva etapa mantiene intactos los valores fundacionales que marcaron su retorno triunfal al dial. “Apuntamos a seguir creciendo, a seguir conquistando audiencia, a saber que estamos ahí para traer las canciones que gustan de ese público especial que elige lo que es Cardinal Romance y que elige el estilo al que apuntamos y con el que nacimos de vuelta como la tradicional radio romántica que aparece y se instala para hacer esa compañía que siempre estuvo ahí y que ahora está de vuelta para ser parte del día a día de la gente”, concluye Sara Moreno.

La incondicional: Experiencias increíbles

“Cardinal Romance mima mucho a su audiencia, y en este primer año hemos regalado experiencias increíbles a los oyentes llevándolos a los conciertos de sus artistas favoritos”

Denise Hutter, conductora de La Incondicional, de 6:00 a 9:00 horas, de lunes a viernes.

Si debe elegir un solo momento, se queda con “la caminata de la Loba” del show de Shakira, donde no solo le tocó anunciar a las ganadoras, sino también acompañarlas y vivir con ellas esa experiencia indescriptible de caminar cerca de la artista mientras un estadio repleto gritaba y contagiaba su energía.

La Movida: Seguir siendo compañía

“Aparte de la música, que es el ingrediente principal, prefiero hablar de curiosidades o de otro tipo de noticias de artistas... trato de meter algún comentario breve para seguir siendo compañía”

Jorge Puig, conductor de La Movida de 9:00 a 12:00, de lunes a viernes.

Recuerda especialmente cuando una oyente llamó queriendo escuchar un tema que su fallecida madre siempre sintonizaba en su programa, convirtiendo la melodía en un puente eterno de recuerdo y emoción con ella.

A de la Tarde: Sintonía emocional

“El gran secreto de Cardinal Romance radica en su sintonía emocional con la gente, ¡de allí es el slogan donde las emociones suenan!”

Adela Mercado, conductora de A de la Tarde de 12:00 a 15:00, de lunes a viernes.

La conmueve profundamente comprobar el alcance global de la emisora al recibir mensajes desde México, España, Estados Unidos, Brasil y Argentina, convirtiéndose en un puente de amor, nostalgia y un pedacito de hogar para los compatriotas en el exterior.

Vitaminas: Comunicación espontánea

“Vitaminas se caracteriza por la comunicación espontánea; la gente quiere energía y fuerza positiva para pasar un buen momento y tenernos de compañía”

Tere Franco, conductora del programa Vitaminas, de 15:00 a 18:00, de lunes a viernes.

Destaca el mosaico de personalidades que conforman su audiencia vespertina, cuyos mensajes diarios están siempre llenos de buena energía, agradecimiento y afecto hacia la labor del equipo.

Conexión Romance: El amor, ingrediente infaltable

“El ingrediente que no puede faltar es el amor, sentir el amor de los oyentes que no tiene precio, ese cariño que trasciende fronteras”

Gaby Mallorquín, conductora de Conexión Romance, los sábados de 9:00 a 12:00.

Destaca la historia de una fiel oyente que le escribe todos los sábados desde Barcelona para contarle que conoció a su media naranja durante una primavera y que, cuarenta años después, siguen juntos escuchando la 98.5 FM.

A Pura Naftalina: Literatura, recuerdos, amor y pasión

“Me marcaron varios mensajes que coincidían en que las músicas de décadas pasadas y en español encierran literatura, recuerdos, amor y pasión”

Pablo Guerrero, conductor de A Pura Naftalina los domingos de 8:00 a 12:00.

Destaca las múltiples reacciones del público que coinciden en señalar cómo las canciones retro en español actúan como portales directos hacia un pasado lleno de significado, literatura y sentimiento puro. Busca despertar la pasión en los oyentes y tejer un puente nostálgico e íntimo con los grandes clásicos de siempre.