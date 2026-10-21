Orquesta Nacional de Música Popular (Onamp) reúne hoy a varios artistas en su concierto aniversario

La Onamp realizará esta noche el concierto de celebración de su segundo aniversario, reuniendo a varios artistas en el escenario del Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” (Pdte. Franco y Chile).

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“2 años cantando al Paraguay” se denomina esta celebración, que se llevará a cabo a partir de las 19:00, con acceso libre y gratuito. Según detalló la institución, el repertorio está compuesto en su totalidad por música paraguaya.

Como invitados especiales estarán los cantantes:

Ricardo Flecha

Mirta Noemi Talavera

Milagros Medina

Dani Blaires

Dalma Ferreira

Myrian Beatriz

Joel Sandino

También se sumarán integrantes del plantel de la Onamp como la cantante Melissa Hicks y el trompetista Salvador García.

Igualmente serán parte de esta presentación el arpista Marcelo Rojas, el requintista Juan Cancio Barreto y el guitarrista Juan Vera Esquivel.

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La Onamp se creó a través de la Ley N° 7136/2023 y tiene como objetivo revalorizar la cultura paraguaya, reafirmar la identidad nacional y proyectar la música popular a todos los rincones del país.

La agrupación celebró su concierto inaugural el 21 de octubre de 2024 en la explanada del Palacio de López. Actualmente está dirigida por el maestro Luis Álvarez.