“Es un fin de semana soñado para mi música”: obras de Diego Sánchez Haase llegan a Italia, Estados Unidos y Venezuela

La música del compositor paraguayo Diego Sánchez Haase llegará este fin de semana a escenarios de Italia, Estados Unidos y Venezuela, con la presentación de tres obras que exploran diferentes aspectos de su lenguaje musical.

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La agenda incluye el estreno europeo de su ópera “Gastón Gadín. Monólogo de un fusilado”, además de las interpretaciones de “Dos recuerdos de Villarrica” y “Sonata paraguaya para orquesta de cuerdas”.

La ópera sobre Gastón Gadín tendrá su estreno europeo en Italia

La primera cita será este viernes 23 de octubre, a las 18:00, en el Teatro San Girolamo de Lucca, Italia, donde se presentará la ópera “Gastón Gadín. Monólogo de un fusilado”, en el marco del Puccini Chamber Opera Festival. Sánchez Haase estará a cargo de la dirección musical, mientras que el tenor paraguayo Carlos Lezcano, residente en Barcelona, interpretará al protagonista. La dirección escénica será de Alessandro Bianchi.

La obra, definida como una ópera macabra en diez microcuadros, tuvo su estreno mundial recientemente en Asunción, durante el Festival Internacional Caminos de la Ópera Lírica, organizado por la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional (OSIC). Con un lenguaje contemporáneo, aborda la historia de Gastón Gadín, el francés que fue fusilado en Paraguay el 1 de diciembre de 1917, tras ser condenado por el asesinato de sus padres, ocurrido en Villa Morra en 1915.

El caso generó una fuerte controversia en la sociedad paraguaya, tanto por la presión ejercida para que se aplicara la pena capital como por la edad del acusado. Según la legislación de la época, la condena a muerte de un menor debía sustituirse por una pena de 30 años de prisión, disposición que no se aplicó en el caso de Gadín.

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La ópera volverá a presentarse el 31 de octubre en Reggio Calabria, también en Italia, como parte del Cilea Opera Festival. La participación de Sánchez Haase en el país europeo cuenta con el apoyo del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (Fondec), a través de su programa de movilidad y festivales.

Una obra sinfónica inspirada en Villarrica llegará a Estados Unidos

El sábado 24, la música del compositor guaireño llegará a Minnesota, Estados Unidos, donde la Mankato Symphony Orchestra interpretará “Dos recuerdos de Villarrica” durante el primer concierto de su temporada 2026/2027. La agrupación estará dirigida por el maestro paraguayo Ernesto Estigarribia Mussi, su titular.

La obra sinfónica reúne dos piezas inspiradas en la ciudad natal de Sánchez Haase. La primera, “En karumbé. Una estampa de Villarrica”, propone un recorrido musical por un viaje en karumbé, el tradicional transporte de pasajeros tirado por caballos, entre la terminal de ómnibus de la ciudad y el Mercado Municipal Nº 2. Estrenada en Washington en el año 2000, la pieza obtuvo el Premio Nacional de Música en 2003.

La segunda, “Variaciones guaireñas sobre un tema paraguayo”, rinde homenaje al arpista Félix Pérez Cardozo y al arpa paraguaya. La composición invierte el orden convencional del tema con variaciones: presenta primero siete variaciones y deja para el final la melodía de “Pájaro campana”, una de las piezas más representativas del repertorio del arpa paraguaya. Su estreno mundial tuvo lugar en 2003, a cargo de la Orquesta Sinfónica de Mar del Plata, bajo la dirección del propio Sánchez Haase.

La polca paraguaya sonará en un festival de música en Venezuela

La agenda concluirá el domingo 25 en Caracas, Venezuela, con la interpretación de “Sonata paraguaya para orquesta de cuerdas” por parte de la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho, dirigida por José José Giménez. La presentación se realizará en la sala de conciertos de la Asociación Cultural Humboldt, como parte de la 23ª edición del Festival Latinoamericano de Música.

En esta obra, Sánchez Haase explora la rítmica de la polca paraguaya desde un lenguaje contemporáneo, con pasajes solistas para violín, viola y contrabajo, además de técnicas extendidas que amplían las posibilidades sonoras de los instrumentos de cuerda.

La composición fue encargada por la Asociación Música de Cámara de Nueva York y se estrenó en esa ciudad en mayo de 2014. Recientemente, también fue interpretada en el Palacio de Bellas Artes de México por la Orquesta de Cámara de Bellas Artes. La OSIC grabó la obra en 2016.

“Es un fin de semana soñado para mi música”, expresó Sánchez Haase desde Italia. “Lo mejor que le puede ocurrir a un compositor es que su obra se toque, y más aún si es en diferentes lugares del mundo”, afirmó.

El compositor manifestó su satisfacción por la proyección internacional que ha alcanzado su música y señaló que actualmente cuenta con varios encargos para los próximos años. Esta continuidad, explicó, lo motiva a seguir desarrollando su lenguaje expresivo, explorar nuevas posibilidades sonoras y contribuir al repertorio de la música académica paraguaya.