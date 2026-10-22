Bronco vuelve a Paraguay: estos son los shows anunciados de la gira “Inquebrantable”

El grupo mexicano Bronco se alista a regresar a Paraguay con su gira “Inquebrantable”. La banda encabezada por José Guadalupe Esparza ya tiene tres fechas confirmadas en diferentes ciudades de Paraguay.

En esta gira, que tendrá su inicio en nuestro país, la banda responsable de éxitos como “Sergio el bailador”, “Que no quede huella” y “Oro” busca celebrar casi cinco décadas de trayectoria, en la que la banda ha conquistado nuevos públicos y ha cruzado fronteras.

El reconocido grupo estará el próximo 29 de enero siendo parte del Paraguari Music Fest, que se llevará a cabo en el Parque Ecológico Cerro Hû.

Las entradas para este festival ya están a la venta a través de Ticketea y los precios y sectores son:

Generales: G. 60.000

VIP Plata: G. 150.000

VIP Oro: G. 250.000

Camarotes: G. 10.000.000

Bronco también se presentará en el Estadio 3 de febrero de Ciudad del Este. El show será el sábado 30 de enero y se sumarán las agrupaciones Mandingo y Rehenes, según anunciaron las productoras Récord Producciones y Planeta Marketing y Eventos a través de las redes sociales.

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El show será apto para mayores de 18 años. Las entradas para esta fecha están a la venta a través de www.allingresos.com.py. Los sectores y precios del primer lote son:

Gradería: G. 57.500

Platea: G. 115.000

Preferencia: G. 172.500

Campo VIP: G. 230.000

Bronco en el Anfiteatro “José Asunción Flores” de San Bernardino

El gigante de América también llegará al Anfiteatro “José Asunción Flores” de San Bernardino, con este show que promete recorrer sus principales éxitos y presentar las canciones que mantienen vigente a la agrupación como “Modo amor” y “Contigo lo supe”.

El show será el domingo 31 de enero y las entradas ya están disponibles a través de Ticketea. Los sectores y precios en la fase Hot Tickets son:

Plateas: G. 125.000

Generales: G. 200.000

VIP Bronco: G. 500.000

Estos precios no incluyen el cargo por servicio. Agotado el primer cupo, se pasará al siguiente lote y así sucesivamente hasta el precio final, informó la productora G5Pro.

Para información y reserva de mesas está habilitado el (0981) 642-000.