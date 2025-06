Guadalupe Esparza: “La música de Bronco se ha convertido en herencia de generación en generación”

“Consideramos que nuestra música se ha convertido en hereditaria: del abuelo al padre, del padre al hijo, al adolescente... y esperamos que dure mucho tiempo esa herencia. Eso es lo que nos llena de orgullo: que nuestra música se ha quedado por generaciones”, afirmó Guadalupe Esparza, quien apareció flanqueado por los demás integrantes del grupo: Javier Cantú, René Esparza, Adán Esparza y Arsenio Guajardo.

En ese sentido, el líder de Bronco reflexionó sobre el paso del tiempo y su deseo de mantenerse vigente con honestidad: “Algún día tendré que irme, no porque me canse, sino porque tal vez ya mi cuerpo no sea el mismo. Pero mientras tenga energía y entusiasmo, estaré con los muchachos, entregando todo en cada escenario”.

El vínculo emocional con Paraguay

“Desde que llegamos al aeropuerto ya empezamos a suspirar por estar aquí con ustedes”, confesó, conmovido por el recibimiento del público paraguayo. También, recordando aquel multitudinario concierto en el Defensores del Chaco en 1994, expresó: “Fue nuestra primera llegada a este país bendito. No perdemos la esperanza de volver ahí. Ojalá que Dios nos lo permita, porque fue una experiencia fantástica que queremos revivir”.

Además, destacó un detalle que habla del cariño y atención del grupo al público nacional: “Cuando venimos a Paraguay, ensayamos canciones que no tocamos en ningún otro país. Sabemos que aquí gustan, y eso nos obliga felizmente a dar conciertos especiales solo para ustedes”.

El secreto de su vigencia

“Nosotros trabajamos como si cada día empezara nuestra carrera, como si nadie nos conociera. Seguimos haciendo música bonita, sin vulgaridades, que pueda escuchar el nieto, el hijo, el abuelo. Mientras otros géneros pasan, nosotros seguimos cantando con letras blancas que enamoren el alma”, dijo con humildad.

Y agregó sobre la transformación de Bronco a lo largo de los años: “Es complicado que el público acepte cambios tan radicales en una banda, pero me siento feliz de tener a mis hijos conmigo. Esta es una de mis mejores etapas como papá, como cantante y como persona”.

Una historia de lucha y resiliencia

Al recordar la serie sobre la historia del grupo, Guadalupe explicó que se trata de una serie basada en el libro “Cicatrices de un Corazón Bronco”, escrita por él. “La historia no es solo luces y aplausos. Habla de los momentos duros, cuando nadie creía en nosotros, cuando estuvimos a punto de colgar la guitarra”.

Sobre los orígenes del éxito, contó que escribió “Sergio el bailador” en el boleto de un colectivo camino a su trabajo en la albañilería: “Fue una canción simple, escrita sin saber que abriría las puertas al camino de Bronco”, recordó.

Expectativas para los conciertos

“Bronco puede cantar tres horas seguidas sin repetir canciones. Tenemos un repertorio bendito, porque son ustedes quienes nos lo han regalado”, expresó al ser consultado sobre cómo eligen su repertorio, de entre tantas canciones.

Para cerrar, envió un mensaje claro al público paraguayo: “Queremos dejar una huella imborrable en Paraguay. Esa es la finalidad de la música de Bronco. Aquí nos sentimos en casa”.

Bronco se presenta este viernes en el Estadio 3 de Febrero de Ciudad del Este y el sábado en el Jockey Club Paraguayo, en Asunción, dos conciertos muy esperados por su fiel público paraguayo.

Para el concierto en Ciudad del Este, las entradas se venden a través de allingresos.com.py y para Asunción, a través de Tuti.