Camilo en Paraguay: horarios, entradas y todo lo que tenés que saber del concierto

El espectáculo se realizará este viernes 23 de octubre en el SND Arena (Av. Eusebio Ayala esq. R.I. 6 Boquerón). La apertura de portones está prevista para las 18:00, mientras que la artista paraguaya Mavi subirá al escenario a las 20:00. El show de Camilo comenzará a las 21:00.

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Se recomienda llegar con anticipación para evitar filas y demoras en los accesos, además de seguir las indicaciones del personal de seguridad durante el ingreso y la salida del recinto.

Entradas para Camilo: precios y dónde comprar

Las últimas entradas para el concierto de Camilo se encuentran disponibles a través de Ticketea, en el sitio web ticketea.com.py.

G. 670.000 (Bronce)

G. 750.000 (Preferencia VIP B y D)

G. 770.000 (Plata)

G. 900.000 (Preferencia VIP A y C)

G. 1.000.000 (Oro)

G. 1.400.000 (Platino)

La organización recomienda adquirir las entradas únicamente por los canales oficiales y evitar las compras a desconocidos, ya que no se garantiza la validez de los tickets obtenidos por fuera de estos medios.

Qué show presentará Camilo en Paraguay

El show propone una experiencia escénica inspirada en el imaginario de la infancia y en el mundo creativo del álbum homónimo. En sus primeras presentaciones, el artista transformó el escenario en una suerte de libro de cuentos, con elementos que evocan los dormitorios infantiles, las carpas improvisadas para inventar historias y una luna que acompaña el recorrido visual.

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El repertorio incluye canciones de su quinto álbum de estudio y temas conocidos de su trayectoria, como “Vida de rico”, “El mismo aire”, “Tattoo”, “Una vida pasada”, “BEBÉ” y “KESI”. En los primeros conciertos de la gira también participó como invitada especial Evaluna, esposa del cantante, con quien interpretó colaboraciones como “Por primera vez” y “La medalla”.

Publicado como una producción de 13 canciones, “Para cuando sean mayores” está vinculado con la experiencia de Camilo como padre de Índigo y Amaranto. El álbum parte de su deseo de proteger el mundo interior de sus hijas y ofrecerles herramientas para afrontar el futuro, al tiempo que invita a los adultos a reencontrarse con su propia infancia.

Qué objetos están permitidos y cuáles están prohibidos

Entre los elementos permitidos para el ingreso figuran los celulares, cámaras digitales pequeñas con lente fijo, cargadores portátiles, impermeables, tapones para oídos y vasos térmicos vacíos. También se admiten riñoneras o mochilas de un solo compartimento.

Quienes necesiten ingresar medicamentos bajo receta deberán presentar la prescripción médica junto con su documento de identidad. Se permite, además, alcohol en gel o alcohol al 70% en envases de hasta 100 ml., así como perfumes de hasta 100 ml.

En cambio, no se permitirá el ingreso de alimentos y bebidas ajenos al evento, aerosoles, fuegos artificiales, armas, objetos cortantes o punzantes, banderas con palos, bocinas de aire comprimido, conservadoras, equipos de tereré, instrumentos musicales, paraguas ni equipos profesionales de fotografía, audio o video.

Tampoco estarán permitidos bolsos y carteras que superen las medidas establecidas, palos para selfies, monopods, drones, tabletas, computadoras, punteros láser, sustancias ilícitas, encendedores, materiales inflamables, cigarrillos, vapeadores y pods. La organización recuerda, además, que está prohibido fumar en espacios cerrados de acceso público, conforme a la normativa vigente.

Seguridad y recomendaciones para el público

El operativo previsto para el concierto incluye dos puestos de primeros auxilios con personal paramédico, equipos que recorrerán los sectores de Preferencias y Platea, dos ambulancias de soporte avanzado y una de soporte básico. También se anunció un dispositivo de 70 personas de seguridad, controles con detectores de metales en los accesos y cámaras monitoreadas en tiempo real.

La recomendación es asistir con ropa y calzado cómodos, mantenerse hidratado y guardar el celular y otros objetos personales en bolsos con cierre, preferentemente delante del cuerpo. Durante el espectáculo, se pide respetar el espacio de los demás, evitar empujones e identificar las salidas de emergencia. Ante cualquier inconveniente, se deberá mantener la calma y seguir las instrucciones del personal a cargo.