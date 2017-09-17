Adiós a Grant Hart, baterista de Hüsker Dü

Grant Hart perdió a los 56 la batalla contra el cáncer de hígado. Nacido en Saint Paul, Minnesota, en 1961, Hart trabajaba en una disquería con Greg Norton, a fines de los setenta, que era muy frecuentada por Bob Mould, entonces estudiante universitario.

Grant Hart, que era tecladista, empezó a tocar en Hüsker Dü la batería de su hermano mayor –atropellado por un conductor ebrio y fallecido a consecuencia de ese accidente cuando Hart tenía 10 años– porque no consiguieron otro baterista. Con ‘The Metal Circus’, álbum lanzado con el sello hardcore SST, la banda comenzaba su viaje hacia un sonido cada vez más expansivo y variado que incorporaba elementos de punk y folk, entre otras influencias. ‘Zen Arcade’, llamado “un Quadrophenia trash” por David Fricke en su reseña crítica de 1985, está considerado un modelo de la escena musical alternativa que surgiría después. De las veinte canciones de ‘Warehouse: Songs and Stories’ (1988), Mold escribió once, y Hart, nueve.

Luego del suicidio, la víspera de la gira de promoción de ‘Warehouse’, del manager David Savoy, la banda se disolvió ese mismo año al final de un concierto en Misuri. Hart continuó su carrera en solitario con ‘Intolerance’ (1989) antes de formar Nova Mob, grupo que lanzó ‘The Last Days of Pompey’ (1991) y ‘Nova Mob’ (1994). El nombre de esa banda fue tomado de la novela de William Burroughs ‘Nova Express’, de 1964. Hart y el legendario escritor se hicieron amigos durante los últimos años de vida de este, a cuyo funeral en Kansas en 1997 asistió Hart.

Grant Hart reanudó su carrera en solitario con ‘Good News for the Modern Man’ (1999) y ‘Hot Wax’ (2006). Su último lanzamiento fue ‘The Argument’ (2013), inspirado en el poema épico en verso blanco de 1667 ‘Paradise Lost’, de John Milton. De ese mismo año, 2013, es el documental ‘Every Everything: The Music, Life & Times of Grant Hart’, de Gorman Bechard, crónica de la vida del baterista, vocalista y compositor de Hüsker Dü a quien hoy decimos adiós.

Grantzberg Vernon Hart, conocido por el mundo como Grant Hart, que estaba trabajando últimamente en un álbum sobre la vida del “Unabomber”, Ted Kaczynski, interrumpido e inconcluso por su muerte, ocurrida el jueves 14 de septiembre de 2017. Buen viaje, Grant. Aquí te seguiremos escuchando.