Reseña: “The Fable 2″

(Disponible en Netflix)

The Fable 2 es la secuela de una entretenida película japonesa de acción estrenada en 2019, que seguía a un legendario e imparable sicario conocido en el submundo criminal de Tokio como “Fable” (Junichi Okada), que es enviado por su jefe a la ciudad de Osaka para que intente vivir una vida normal, con la orden estricta de no meterse en problemas ni mucho menos matar a nadie durante su estadía allí.

Esa primera película hace una interesante mezcla de comedia exagerada con sinceridad emocional, envolviendo ese humor y sentimentalismo en una historia bastante estándar de drama criminal, cuando Fable – que en Osaka adopta el nombre “Akira Sato” - y su compañera Yoko (Fumino Kimura) acaban involucrados en una disputa interna dentro del clan Yakuza local.

Ese malabarismo entre humor caricaturesco, drama telenovelesco y violencia espectacular es algo que no es precisamente inaudito en historias de este tipo provenientes de Japón, ya que esa combinación de tonos contradictorios está presente en películas de género similar como la reciente First Love de Takashi Miike o en la muy popular serie de videojuegos Yakuza, que al igual que The Fable tiene como protagonista a un estoico peleador invencible con corazón de oro que acaba metido en disparatados encuentros humorísticos con excéntricos personajes y desgarradores momentos de tragedia con similar frecuencia.

The Fable 2, que es una continuación más o menos directa de los eventos del primer filme, mantiene ese zigzag entre tonos de la primera película en una historia un poco más personal para Fable, pero da un salto gigantesco en la calidad de sus secuencias de acción, incluyendo probablemente la mejor secuencia de ese tipo en todo el año.

La película comienza con un despliegue de esa acción, una secuencia cuatro años en el pasado en la que Fable mata a uno de sus blancos cuando este se disponía a arrancar su auto, sin percatarse de que había una mujer inocente en el vehículo, y debe intentar rescatarla del vehículo fuera de control.

Es un increíble despliegue de creatividad en la concepción de la escena, atletismo por parte del actor y dinamismo en la dirección de Kan Eguchi, cuyos talentos parecen haber dado un gran salto desde la efectiva pero no particularmente memorable acción de la primera película.

Pero el plato fuerte llega hacia el final, en una secuencia en la que Fable debe enfrentarse a un pelotón de matones en un edificio de apartamentos – siempre con la estipulación de que no puede matar a nadie – mientras intenta impedir que alguno de los vecinos acabe lastimado, la acción trasladándose de piso en piso, de balcón en balcón, hasta acabar en una estructura de andamiaje para un gran final que no tiene absolutamente nada qué envidiar a lo mejor de Jackie Chan o John Woo en sus épocas doradas.

Es fácilmente una de las mejores escenas de acción del año, y vale la pena ver la película solo por esos gloriosos diez minutos de espectáculo marcial, pero el resto de la película también tiene bastante qué ofrecer, en particular la actuación de Junichi Okada como Fable, retratando de forma entrañable sus intentos sinceros de encajar en la vida normal de un civil cualquiera mientras confronta la culpa de sus acciones del pasado al toparse con Hinako (Yurina Hirate), la joven mujer que estaba en el auto de la escena cuatro años en el pasado, y quien quedó en silla de ruedas a causa del incidente.

Y el humor sigue funcionando bastante bien, en particular en la relación de Fable con sus compañeros de la agencia de publicidad para la cual trabaja como dibujante; y la forma en que el sicario solo rompe su permanente estoicismo cuando su comediante favorito está en la televisión, o cuando le dan algo muy caliente para comer.

Aunque da quizás demasiadas vueltas y podría haber sido resumida un poco más para que fluya mejor, la historia acaba cautivando por la forma en que va desplegando revelaciones que acaban convirtiendo ese fatídico asesinato en el auto en el disparador de una serie de rencores y planes de venganza, y ver a Fable tratar de navegar las consecuencias cuidándose de no matar a nadie en el proceso es muy emocionante.

Aunque algunas cuestiones impiden al filme alcanzar todo su potencial, en especial el villano principal Utsubo (Shinichi Tsutsumi), quien lidera un equipo de extorsionadores y acogió a Hinako luego del incidente en Tokio. Tsutsumi le pone mucha energía y le imprime amenaza, pero el personaje se siente demasiado caótico y volátil en una forma que se siente inconsistente de una escena a otra, y su relación con Hinako tiene un elemento de acoso sexual que se siente innecesario ya que parece estar ahí solo para reforzar la impresión de que Utsubo es un monstruo, como si eso no hubiera quedado claro.

Aunque pide a gritos la eliminación de ese elemento en particular del filme, y una edición un poco más rigurosa del guion para canalizar mejor la historia, The Fable 2 - aún en la forma imperfecta en la que fue estrenada - acaba siendo uno de los puntos altos del cine de acción en 2021.

----------------------------------------------------------------------------------------

THE FABLE 2

Dirigida por Kan Eguchi

Escrita por Yusuke Watanabe (basada en un manga de Katsuhisa Minami)

Producida por Naoto Fujimura, Takeshi Udaka y Mitsuru Sato

Edición por Tsuyoshi Wada

Dirección de fotografía por Koji Naoi

Banda sonora compuesta por Antongiulio Frulio

Elenco: Junichi Okada, Yurina Hirate, Shinichi Tsutsumi, Fumino Kimura, Masanobu Ando, Mizuki Yamamoto, Jiro Sato, Masao Yoshii, Daisuke Miyagawa