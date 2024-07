Mi Villano Favorito 4: para reír con ganas de Gru y los minions

Gru y los minions siguen conquistando a la audiencia infantil y esta vez lo hacen en Mi Villano Favorito 4, una película recién llegada a los cines.

Color, diversión, risas y mucho (muchísimo) color hacen de la producción una combinación fabulosa para entretener a niños y niñas, aunque para los adultos resulte un tanto estresante (como la vida misma).

Patrick Delage hace su debut como director en esta saga, aportando una propuesta renovada respaldada por la experiencia de Chris Renaud, quien dirigió las dos primeras entregas y otras cintas animadas como “Mascotas” (2016) y “Lorax: en busca de la trúfula perdida” (2012). El guion cuenta con la participación de Mike White, conocido por “The White Lotus” (2021), y Ken Daurio, un veterano de la franquicia.

La trama envuelve a Gru y su familia en aventuras con nuevos villanos, cuya comicidad radica en lo absurdo de sus motivaciones. Además, un nuevo integrante se suma a la familia: Gru Junior, el primogénito de Gru y Lucy.

La historia principal gira en torno a Gru, ahora agente de la Liga Anti-Villanos, y su misión de desenmascarar a Maxime Le Mal, un antiguo compañero de escuela que busca venganza desde su juventud. También aparece Poppy, la dulce vecina de la familia, quien detrás de su apariencia cordial e inofensiva esconde su verdadera personalidad.

Por otra parte, Margo, Edith y Agnes también están en esta nueva entrega, aunque sin mayor evolución en sus personajes.

Los minions

Sin lugar a dudas uno de los elementos fundamentales que acompañan a la nueva entrega de Mi Villano Favorito son los minions. Estos fascinantes personajes amarillos llegan con caos, locura y un derroche de diversión a levantar la trama.

En esta ocasión, cinco minions se someten a una transformación para convertirse en Megaminions, aunque el experimento no sale como esperaba. Estos seres “sobrenaturales” colman de magia las escenas donde aparecen y desatan las risas de chicos y grandes.

La trama: revuelta pero divertida

Si bien en algunos momentos la historia de la película se sintió un poco dispersa, con una mezcla de tramas que no siempre se conectaban de manera clara, esto no impidió que los minions tuvieran sus momentos de protagonismo. Al final, las diferentes historias se entrelazaron de manera satisfactoria, logrando una resolución coherente de la idea principal.

La banda sonora

La cinta se complementa con una banda sonora excepcional, repleta de melodías que evocan recuerdos de la infancia y lanzan un guiño especial a los adultos. Estas canciones logran conectar con las emociones del público, aportando un toque nostálgico y emotivo en medio del frenético despliegue de color y diversión.

La película contiene himnos de Van Halen, BLACKPINK, Pitbull, Right Said Fred, Elton John y Dua Lipa, Boy George, BTS, Tears For Fears y las canciones de Pharrell Williams, exclusivas para la franquicia.

Mi villano favorito 4 no busca cambiar el mundo de la animación como lo hizo su primera película en 2010 pero cumple con lo que promete: hora y media de diversión.

Mi Villano Favorito 4

Calificación: 3/5

Título original: Despicable Me 4

Dirección: Chris Renaud

Guion: Mike White y Ken Daurio

Elenco: Steve Carell, Kristen Wiig, Will Ferrell, Joey King, Sofía Vergara, Stephen Colbert, Chloe Finneman, Miranda Cosgrove, Steve Coogan, Pierre Coffin

Calificación: Apta para todo público

Duración: 95 minutos