Vence hoy concurso de pintura del ICPI

El tema y la técnica de pintura son libres y cada participante deberá enviar dos obras cuyos tamaños no deberán exceder los 1,20 m. ni ser menor de 0,40 m. de ancho y que no hayan sido expuestas o premiadas con anterioridad.



Las obras deberán estar debidamente montadas para exposición, entendiéndose por esto que, en el caso de óleos y/o acrílicos, deberán estar enmarcadas o al menos con un bastidor que permita exhibir el trabajo en forma apropiada. En el caso de acuarelas, pasteles y otras técnicas de pintura realizadas sobre papel o cartulina, podrán estar enmarcadas o bien ser presentadas sobre un soporte rígido (cartón) y con un passepartout adecuado.



Las obras deberán ser entregadas en el Colegio Aula Viva, Sacramento 1345, Asunción, hasta las 17:00 de hoy.



Los trabajos no deberán estar firmados. Al dorso de cada una de ellas se pondrá un rótulo con el seudónimo. En sobre aparte, cerrado y lacrado, se consignarán: el nombre, edad, domicilio y teléfono del autor además de una fotocopia de su cédula de identidad. En la parte exterior del sobre que contenga estos datos, se escribirá el seudónimo. Es indispensable dar cumplimiento a estas disposiciones.



Se establecen los siguientes premios: Primer Premio: G. 1.500.000 (un millón quinientos mil guaraníes) y medalla dorada; segundo Premio: G. 1.000.000 (un millón de guaraníes) y medalla plateada; además se otorgarán menciones de honor de acuerdo a lo que determine el jurado y todos los participantes recibirán certificados de participación.



Los premios serán entregados en un acto a realizarse en la Manzana de la Rivera, Ayolas 129, Asunción, el 4 de setiembre a las 20:00. Los trabajos preseleccionados serán expuestos del 4 al 12 de setiembre en la Manzana de la Rivera.