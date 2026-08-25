Lanzamientos de videojuegos: Metal Gear Solid y Star Wars lideran

Esta semana trae varios grandes lanzamientos a PC y consolas de videojuegos, entre ellos el relanzamiento de clásicos títulos de la saga Metal Gear por primera vez disponibles en consolas de nueva generación, nuevas adaptaciones de Alien, Star Wars y Capitain Tsubasa, el lanzamiento en ‘early access’ del nuevo juego del creador de Assassin’s Creed y muchas otras novedades.

1666: Amsterdam en ‘early access’ (martes 25)

Se lanza en ‘early access’ el nuevo juego del director Patrice Désilets, uno de los creadores de la saga Assassin’s Creed. Se trata de un juego de acción y aventuras que trascurre en una versión alrernativa de Ámsterdam en el siglo XVII y es protagonizado por una hechicera que enfrenta a seres demoniacos mientras investiga una conspiración sobrenatural.

Aliens: Fireteam Elite 2 (martes 25)

Una secuela del juego de acción en tercera persona Aliens: Fireteam Elite (2019), basado en la icónica saga de películas de ciencia ficción Alien. Esta nueva entrega pone de nuevo al jugador en la piel de un marine espacial que debe explorar – en equipos de hasta cuatro usuarios - una colonia infestada de letales monstruos alienígenas.

Blood Dungeon (martes 25)

El nuevo título de los creadores del aclamado Nidhogg (2014) es un frenético juego de plataformas en 2D en el que el jugador recorre los laberintos de una tenebrosa mazmorra, recolectando oro y otros recursos para mejorar cada vez más sus habilidades.

Brigandine: Abyss (miércoles 26)

Una nueva entrega de la longeva serie de juegos de rol de combate táctico Brigandine, que pone al jugador en medio de un conflicto entre imperios en un mundo de fantasía.

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Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 (jueves 27)

La segunda entrega de la Master Collection de Metal Gear Solid recupera por primera vez para consolas modernas dos de los principales juegos de la saga de Hideo Kojima: Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, originalmente lanzado en exclusiva para PlayStation 3 en 2008; y Metal Gear Solid: Peace Walker, lanzado en 2010 para PlayStation Portable. La colección incluye también Metal Gear: Ghost Babel (2000), originalmente lanzado en Game Boy Advance.

Star Wars: Zero Company (jueves 27)

Un juego de estrategia por turnos – al estilo de la saga XCOM – ambientado en el universo de la saga cinematográfica Star Wars. En el ocaso de las Guerras Clónicas, el jugador toma el mando de un escuadrón de mercenarios de élite en misiones arriesgadas a lo largo y ancho de la galaxia.

Resonance: A Plague Tale Legacy (jueves 27)

Un ‘spin-off’ de la aclamada saga A Plague Tale que reemplaza el estilo de juego más sigiloso de los títulos anteriores por un mayor énfasis en la acción y el combate, mientras sigue a una aventurera en una odisea en busca de una criatura mítica.

Lou’s Lagoon (jueves 27)

Un título que combina exploración de un colorido mundo abierto con aspectos de juegos de simulación de vida mientras el jugador controla a una piloto de hidroavión que recorre una cadena de islas tropicales buscando a su tío desaparecido.

Aggelos II (jueves 27)

Un metroidvania en 2D al estilo clásico en el que el jugador toma el control de un guerrero con poderes de ángel y demonio, y debe abrirse paso por un laberinto místico para poner fin a una amenaza demoniaca.

Captain Tsubasa II: World Fighters (viernes 28)

Una nueva adaptación a videojuego de Captain Tsubasa, el clásico manga futbolístico de Yoichi Takahashi, popularizado a nivel mundial en su versión anime (conocida en Sudamérica como Supercampeones).