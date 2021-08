CDE necesita una junta municipal que no sea peajera ni extorsionadora, afirma Kattya González

El PEN realizó la presentación de su lista de candidatos a la concejalía municipal durante un encuentro que se realizó ante la presencia del líderes nacionales del equipo, como la diputada Kattya González. En la ocasión también se oficializó la alianza con el Movimiento Conciencia Democrática Esteña (MCDE), que postula a Miguel Prieto a la intendencia.

El ex jefe comunal y ahora candidato indicó que en dos años de experiencia en la institución municipal solo tuvieron un concejal que formaba parte de su equipo, haciendo alusión a la dificultad en cuanto a la gobernabilidad. “Tuvieron que remangarnos, hacer milagros, dialogar... No me gusta hablar de esto, pero (tuvimos que) hacer ciertas concesiones para meter una mayoría, cosa que ya no quiero volver a hacer”.

Prieto expuso que es importante que este equipo de concejales gane las elecciones, ya que “la intendencia es el 50% del poder y la Junta es el otro 50% y necesitamos tener una junta saneada”.

A su turno, la diputada González mencionó que es necesario que en el próximo gobierno haya una junta que deje de extorsionar a cambio de algún pedido o favor. “Miguel necesita de una junta que cuando hace mal te diga: ‘Aquí tenemos que ajustar este procedimiento’, pero que de ninguna manera esté intercambiando su voto por cuotas de poder, por direcciones, secretarías, licitaciones”.

Esto teniendo en cuenta los últimos audios filtrados en que se menciona a los concejales en repartija de coimas para aprobación de licitaciones.

Lea más: Audio sugiere repartija de coimas para aprobación de licitaciones en CDE

Habló además sobre la importancia de construir una mayoría para lograr gobernabilidad e insistió en que se necesita una junta “que no sea peajera, que no sea extorsionadora, que entienda su rol de servicio a la ciudadanía y de control de la cosa pública”.

Por otra parte, durante un recorrido por Alto Paraná, el Partido Encuentro Nacional también anunció apoyo a la intendentable liberal Alcira Cáceres Vda. de Castillo en Hernandarias y al ex jefe comunal de Presidente Franco Roque Godoy (PLRA), quien busca su reelección.