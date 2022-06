Encuentran vehículo sumergido en la Costanera Ñande Renda de CDE

El vehículo es de la marca Toyota, Corolla, color blanco, año 2003, BRH 367, inscripto a nombre David Osorio Ríos, pero en su interior se encontró una billetera que contenía la habilitación del vehículo y documentos personales a nombre de Eumelio Cantero Verón, quien sería su actual propietario.

El suboficial Édgar Manuel Ávila Viana manifestó que patrulleros se constituyeron hasta la costanera luego de ser alertados a través del sistema 911 de la Policía Nacional sobre un vehículo hallado en el cauce hídrico del lago Acaray.

Al llegar encontraron el rodado sumergido en un 60% y al no encontrar el servicio de grúa convocaron a personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios para extraer el vehículo que estaba sin ocupantes. En su habitáculo no hallaron indicios de un hecho punible y se corroboró que el rodado no cuenta con orden de búsqueda y localización.

El caso quedó a cargo de la fiscala de turno, Carolina Rosa Gadea, quien ordenó el traslado del vehículo hasta la sede policial.