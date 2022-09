Accidente de bus escolar: cinco víctimas siguen internadas, una está en UTI

Un accidente con un transporte escolar que ocurrió este martes en Hernandarias, dejó a diez menores de edad heridos, además del conductor. Al menos cinco de ellos siguen internados,. Uno de ellos está en Unidad de Terapia Intensiva (UTI), pero en estado estable, según los médicos.

El dato actualizado del estado de las víctimas indica que una niña está internada en el Hospital Regional de Ciudad del Este, con ambas piernas con fractura. Sus familiares necesitan ayuda para la compra de insumos para la cirugía, pues necesita prótesis.

Otra menor de edad está en un sanatorio privado de Ciudad del Este, en sala normal, mientras que otras dos víctimas están en el Hospital Distrital de Hernandarias. Se trataría de un menor de edad y el chofer del transporte escolar, identificado como Antonino Leguizamón Fretez.

Por otra aprte, un chico de 13 años está en en cuidados intensivos del IPS de esta capital departamental. La doctora Lourdes Riveros, directora médica de IPS, explicó que el paciente está muy estable, a pesar de haber ingresado con un politraumatismo de cráneo.

“Está estable. En la tomografía de cráneo no se encontró nada llamativo. Sus signos vitales están bien, no corre riesgo de vida, permanece más para un control de 24 a 48 horas que es recomendable. Mañana se le va a practicar otra tomografía y probablemente pase a sala, no hay necesidad de hacer ningún procedimiento especial”, expresó la doctora Riveros.

El accidente del transporte escolar

El accidente ocurrió ayer, a las 11:42, sobre calle Parapití, Barrio San Lorenzo de Hernandarias. Involucró a un Toyota, modelo Hiace, año 1990, color amarillo, que estaba operando como transporte escolar.

El conductor perdió el control, aparentemente por falla del freno, cuando alcanzó una pendiente, por lo que terminó chocando de manera violenta contra una casa, destruyendo gran parte de ella, pues quedó incrustado en una de las paredes de la vivienda.

Afortunadamente, el dueño de casa y su hijo de cinco años salieron ilesos del choque, considerando que estaban en una habitación donde ingresó el vehículo hasta casi la mitad.