Mujer y niños desaparecidos en el Este: “Mientras no aparezca un cuerpo, no podemos descartar nada”, afirma fiscal

PRESIDENTE FRANCO. La agente fiscal Viviana Sánchez, encargada de la investigación de la desaparición de la escribana y sus dos hijos, realizó diversas diligencias tendientes a esclarecer lo ocurrido. Durante las últimas horas surgieron varios rumores que no pueden confirmarse ni descartarse debido a la falta de testigos. “Hasta que no se encuentre un cuerpo, no podemos descartar ninguna posibilidad”, declaró Sánchez.