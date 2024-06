Suscriben acuerdo para que Alto Paraná cuente con albergue para mujeres

El documento para la implementación del proyecto modelo integrado casa de acogida para mujeres en situación de violencia y trata de personas y el centro regional de las mujeres”, fue rubricado por la ministra de la Mujer, Cynthia Figueredo, y el gobernador departamental; Cesar Landy Torres.

La reunión fue aprovechada para firmar otro convenio con el objetivo de impulsar conjuntamente campañas de sensibilización para la prevención de violencia y la trata de personas. Esto tiene como objetivo reducir los casos de violencia y feminicidios en este departamento, que lidera en estos casos a nivel nacional.

Figueredo destacó la colaboración con la Gobernación para hacer posible la construcción de este sistema de protección, que incluye una casa de acogida o albergue. Reconoció que, en la actualidad, es de suma urgencia contar con estas instalaciones en el departamento de Alto Paraná.

Indicó también la importancia de que este modelo integrado no solamente se tenga en este departamento, sino llegar a nivel nacional. El tema violencia no es solamente un trabajo del Ministerio de la Mujer, sino un tema que involucra a todos para poder combatir este flagelo con las políticas institucionales, y no estar ajeno a la problemática.

Apoyo interinstitucional

El proyecto exigido desde hace varios años por la organización Kuña Poty será ejecutado mediante el apoyo interinstitucional. La Gobernación se encargará de la parte edilicia, la Municipalidad de Ciudad del Este cederá un terreno y el equipamiento se hará a través de una cooperación española, a través del Ministerio de la Mujer.