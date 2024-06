Barrida contra comercialización de productos en la zona fronteriza

El operativo anticontrabando fue ejecutado por agentes de Policía Federal y la Receita Federal a fin de combatir el contrabando en la Triple Frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina. Los controles se centraron en los barrios cercanos al puente de la Amistad, en Foz de Iguazú.

La principal preocupación de las autoridades brasileñas es la comercialización de alimentos de contrabando, debido a que no pasan control de calidad y no cumplen con requisitos y especificaciones técnicas. Es decir, no existe garantía de calidad de los insumos utilizados en la línea de producción, transporte y almacenamiento de estos alimentos.

En los productos encontrados en otras operaciones se identificaron fallas sanitarias y mal empaque de estos alimentos, generando daños a la salud pública. Uno de esos productos es un aceite de oliva, cuya importación y comercialización está prohibida por la Anvisa.

La elección de la región de Foz do Iguazú, cercana al puente de la Amistad para realizar la inspección, fue estratégica y se debe a que numerosas incautaciones realizadas en varios estados de Brasil identificaron al barrio como el principal proveedor de mercaderías de contrabando.