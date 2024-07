Exobreros de Itaipu esperan a Santiago Peña para preguntar: “¿Se nos va a pagar, sí o no?”

Una comitiva encabezada por el presidente Santiago Peña participa de actos oficiales en el Alto Paraná. Primeramente estuvieron visitando el avance de obras el tramo Mbaracayú-Puerto Indio y luego se trasladó al municipio de Hernandarias, específicamente en la colonia Félix de Azara, donde se inauguraron viviendas sociales.

A fin de hacer llegar al mandatario sus reclamos, un grupo de exobreros de la Itaipú Binacional, que reclama compensaciones laborales, se instaló a una cuadra y media del local del acto en el distrito hernandariense. De acuerdo al reporte policial, en el sitio se apostaron aproximadamente unos 50 manifestantes.

Entretanto, otro grupo de extrabajadores, llegó hasta el acceso al Puente de la Integración, donde también se prevé la presencia de Peña para un recorrido. Anuncian que de forma pacífica pretenden acercarse al presidente y preguntar de forma concreta si es que la binacional desembolsará el pago.

Luis Almada, representante de los manifestantes, refirió que buscarán una oportunidad para acercarse al mandatario. “Si el presidente es sensato se nos va a pagar; antes de subir a la presidencia él había dicho que si corresponde se nos va a pagar”, dijo.

Agregó que hace más de tres décadas están reclamando beneficios laborales, que el brasileño recibió el pago y que por lo tanto, al paraguayo también le corresponde.

Sobre la versión de que la Itaipú entraría en déficit financiero si se llega a realizar el pago a los exobreros, dijo que eso es una falacia.

”Itaipú tiene y no es como dice la gente que va a salir del Presupuesto General de la República, no va a tocar los fondos sociales, ni los Royalties, ni el Fonacide nada de eso. Esto va a pagar 85% Itaipú Brasil y 15% Itaipú Paraguay, se tienen los fondos, no hay voluntad nada más”, expresó.

Itaipú no reconoce vínculo laboral

La Itaipu Binacional no reconoce el vínculo laboral con los extrabajadores, por lo que califica del inviable el pago. A través de comunicados la entidad explicó que los requirentes son ex empleados de empresas contratistas, mientras que los brasileños que recibieron el pago fueron directamente contratados por la Itaipú.