Bebé de seis meses murió tras broncoaspirar leche

Agentes de la Comisaría 27ª intervinieron tras ser alertados por los médicos de guardia del Hospital Distrital local. En el centro médico, conversaron con una joven de 19 años, madre del bebé, quien manifestó que ayer, aproximadamente a las 2:10, le dio de tomar leche a la criatura hasta que se volvió a dormir.

Lea más: Bebé fallece por broncoaspiración: madre es adicta y quedó detenida

Al despertarse a las 6:20, notó que su hijo no reaccionaba y luego se percató que ya no respiraba. Inmediatamente pidió ayuda a un vecino, quien lo trasladó de urgencia al Hospital Distrital, donde la pediatra Deysi Mariela Martínez González constató que el bebé ya no tenía signos vitales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los médicos de guardia activaron el protocolo establecido en estos casos e informaron a los agentes de la Comisaría Comisaría 27ª, para el procedimiento de rigor.

Lea también: Bebé muere tras supuestamente broncoaspirar leche materna

El hecho fue comunicado al agente fiscal Adolfo Santander, quien comisionó a la forense Tania Morínigo. Esta inspeccionó el cuerpo y diagnosticó como probable causa de muerte “asfixia por broncoaspiración”.