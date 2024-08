Salud Cero: alta demanda, larga espera y turnos insuficientes

El Hospital Regional de Ciudad del Este es el principal centro médico de referencia del Alto Paraná. Diariamente recibe a cientos de pacientes que llegan de varios puntos del departamento, al considerar las limitaciones de los puestos de salud y de los hospitales distritales.

Tiene una amplia cobertura de especialidades, sin embargo en algunas, los turnos son insuficientes para la alta demanda. Una situación similar ocurre en el Laboratorio de Análisis del hospital, donde por día se distribuyen apenas 50 números, pero el requerimiento del servicio es mucho mayor, según los pacientes.

La distribución de los números se inicia a las 06:00 de la mañana, ante una larga fila de pacientes que ampliamente sobrepasan las 50 personas. Para no quedar fuera los pacientes deben madrugar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Uno de los pacientes, Alipio Díaz, contó que estaba en la fila desde las 2:00 y que llegó a esa hora para garantizar que le den el número y poder realizarse el análisis requerido por su médico. “La fila siempre es así de larga, vamos a tener que sacrificarnos y madrugar porque somos pobres y no hay trabajo que nos dé el dinero suficiente para ir al sector privado”, refirió.

Entretanto, Mirella Sanabria mencionó que llegó a las 3:00 y Suri Brítez a las 4:30. Por su parte, Celia Toledo, paciente que viajó desde la ciudad de Los Cedrales, expuso que como todos formó fila, pero que cuando llegó a la puerta le dijeron que el cupo del día ya se había agotado y que vuelva al día siguiente.

Lea más: Salud cero: largas esperas y falta de medicamentos impacientan en Hospital de Luque

“Yo necesito hacerme estos estudios, vine muy temprano, pero ya no conseguí número, me dicen ‘vení mañana’, pero yo vengo de lejos y es complicado, no da gusto porque es muy sacrificado. Mi hija pidió permiso en su trabajo para acompañarme hoy, mañana ya no le van a dar”, lamentó la mujer.

Así como Celia, otros pacientes tampoco lograron acceder al análisis en la jornada de este martes.

Infraestructura deteriorada

Otro de los cuestionamientos sobre el Hospital Regional de Ciudad del Este es la condición de su infraestructura, que expone el deterioro debido a la falta de mantenimiento. Estos problemas son notorios en la parte interna del centro asistencial, donde se pueden observar pisos rotos y paredes con vestigios de humedad.

Este último detalle es indicativo de problemas de filtración y deterioro estructural, lo que a su vez crea un ambiente insalubre.

Laboratorio funciona las 24 horas, asegura director

Respecto a los cuestionamientos, el doctor Federico Schrodel, director del hospital, aseguró que desde el 12 de agosto se toman las muestras a todos los pacientes sin límite de cantidad. “Ese es un laboratorio que funciona las 24 horas y recibimos todas las órdenes, al considerar que llegan pacientes de todos los distritos”, dijo.

Refirió que la paciente que denunció no haber sido atendida porque ya se habían distribuido los 50 números, sí accedió al servicio de análisis clínicos.

Con respecto a la infraestructura indicó que efectivamente existe una filtración de caños, pero que están trabajando en solucionar; y sobre los pisos rotos mencionó que hace dos años se realizó una readecuación, pero que ya se requiere de una nueva intervención, que se está viendo con la Gobernación.