Lluvia complementa el clima ideal para el trigo y prevén una muy buena cosecha en Alto Paraná

Unas 100.000 hectáreas de trigo que se cultivaron en Alto Paraná están en pleno cargado de grano, una fase crucial para su rendimiento. La intensa lluvia que se registró entre anoche y hoy favoreció notablemente a este rubro que promete una cosecha excelente.

Según los registros de sensores remotos de la Dirección Nacional de Meteorología, la lluvia acumulada llegó a 59.1 mm en la Usina de Itaipú, en Hernandarias; 53.1 mm en el aeropuerto Guaraní de Minga Guazú, 43,0 mm en la Facultad de Agronomía de Minga Guazú y 36.6 mm en San Alberto. En otros puntos del departamento la acumulación de agua fue menor.

Para el ingeniero Rubén Sanabria, de la Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAP), la lluvia fue más que oportuna para el trigo. Aseguró que hace mucho no había un clima tan favorable por lo que esperan una excelente cosecha.

“Con esta lluvia el trigo está absorbiendo todos los nutrientes. El agua le ayuda a cargar el grano en buenas condiciones. Hace años que no tenemos un clima tan favorable para el trigo”, expresó.

Por otra parte, resaltó que normalmente cuando llueve se eleva la temperatura, lo que no es bueno para cultivo porque atrae enfermedades como hongos, bacterias, virus. Esto no corrió en esta temporada porque la temperatura se mantuvo en media y baja.

Ya no hay amenaza para el trigo

Según las previsiones ya no hay una amenaza muy fuerte en pronóstico durante estos 30 días por lo que se prevé una excelente cosecha. “Se dio un pronóstico que hace tiempo no se estaba dando para el trigo. Hace años que no estábamos teniendo este clima especial para el trigo”, finalizó.

Durante esta última lluvia no se reportaron tormentas importantes ni daños. En las zonas urbanas sí se registraron raudales en zonas bajas, afectando algunas calles y avenidas.