Mar de flores amarillas: encantador cultivo de girasol al costado de la ruta PY02

El cultivo de girasol se ha transformado en un atractivo natural, visitado diariamente por cientos de automovilistas que no pueden resistir la tentación de posar con las flores amarilla. El campo de aproximadamente 25 hectáreas forma parte de una plantación mecanizada que se ha convertido en una especie de atracción turística improvisada.

El amplio campo de flores amarillas ofrece un respiro visual y un toque de belleza en medio del recorrido. Las plantas, que miden entre uno y dos metros de altura, florecen al mismo tiempo y, al estar dispuestas en largas filas, generan un verdadero espectáculo natural.

Sin embargo, en los bordes de la parcela, muchas plantas están estropeadas, ya que algunos visitantes arrancan los tallos con las flores para llevárselos. La flor se marchita en pocos minutos y no sirve para trasplantar, por lo que se recomienda evitar arrancarlas.

Los productores de la zona afirman que el “hurto” de las flores no genera mayores perjuicios, a diferencia de lo que podría ocasionar un ataque masivo de aves. No obstante, los granos no se desprenden fácilmente gracias a los mejoramientos de la semilla.

El ingeniero Rubén Sanabria, de la Coordinadora Agrícola del Paraguay, explicó que a nivel país se cultivan unas 20.000 hectáreas de este rubro cada temporada anual. Los departamentos donde se concentran los cultivos son principalmente Alto Paraná, Caaguazú e Itapúa. Los granos se utilizan para la producción de aceite y otros productos derivados.

Cómo llegar al campo de girasol

El campo de girasol de la colonia Sommerfeld, en el distrito de José Domingo Ocampos, departamento de Caaguazú, se encuentra en la ruta PY02, a unos 15 kilómetros de la zona urbana de esta ciudad. Desde Asunción, el campo está del lado izquierdo de la ruta.

Al costado de la ruta hay un camino de tierra donde los visitantes pueden estacionar sus vehículos para evitar inconvenientes, ya que es un trayecto muy concurrido por vehículos livianos y camiones pesados.