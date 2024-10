Refuerzan prematura precandidatura de Pedro Alliana por la presidencia

En una especie de cruzada por la recuperación de la administración municipal de Ciudad del Este, la cúpula del Partido Colorado se instaló este jueves en esta localidad. La comitiva, encabezada por el presidente de la República, participó en una serie de actos oficiales, pero con fuerte connotación de política partidaria. En uno de los actos, reforzaron el nombre de Pedro Alliana como precandidato a la presidencia.

Durante el acto político partidario, realizado en el Club Área 4 de esta capital departamental, Justo Zacarías, director de Itaipú, afirmó que tienen la misión de dar continuidad a la administración colorada del país. Aseguró que no buscarán una reelección directa, pero que con Pedro Alliana mantendrán el poder.

“Hay algo que ya no se puede ocultar y probablemente será la mayor misión de Horacio Cartes: hacer que el próximo presidente de la República del Paraguay sea el querido amigo Pedro Alliana. La Constitución nos prohíbe que el presidente tenga reelección, pero que Pedro Alliana sea el próximo presidente es prácticamente decir que hemos tenido la reelección”, expresó.

Aseguró que todos estarán bajo el comando del presidente de la Junta de Gobierno, Horacio Cartes, a quien también pidió que vuelva a postularse para el cargo. “También te vamos a pedir que seas reelecto en el Partido Colorado”, añadió.

Peña también se mostró a favor de la candidatura de Alliana

Por su parte, el presidente de la república, Santiago Peña, se cuestionó por no haber ganado en Ciudad del Este. “¿Qué fue lo que hice o no hice para que Ciudad del Este no me votara en las elecciones pasadas? Mi pedido a cada uno de los dirigentes es que salgan a trabajar, que salgan a escuchar, porque el éxito del Partido Colorado en las elecciones de 2026 va a ser la respuesta”, señaló.

Igualmente, apoyó la indicación de Alliana como precandidato a la presidencia. “No hay nada que me gustaría más que entregarle la banda presidencial y el bastón de mando a un compañero. Nos entusiasmamos en soñar con la continuidad. Hoy estamos el expresidente de la República (por Horacio Cartes), el actual presidente de la república, y ¿por qué no soñar que también podría estar el próximo presidente de la república (por Pedro Alliana)?”, expresó.

Además de los actos oficiales con fuerte tinte político partidario, los principales dirigentes nacionales del Partido Colorado realizaron un mitin político con los seccionaleros del décimo departamento.