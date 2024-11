Caso Samuelito: camaristas benefician con arresto domiciliario al condenado

Con un voto en disidencia, los camaristas concedieron arresto domiciliario a Lucas Gabriel González Leiva (23), quien había sido condenado a 12 años de cárcel por atropellar y matar a un niño cuando conducía ebrio y drogado. La víctima fue Samuelito de 11 años de edad.

La resolución AI N° 327, que beneficia a González Leiva, fue firmada el pasado viernes 1 de noviembre por los jueces Marta Isabel Acosta, Raúl Insaurralde y Nilda Estela Cáceres. La última magistrada citada votó en disidencia, es decir, a favor de confirmar la prisión del condenado.

Los defensores de González Leiva solicitaron una revisión de la medida, que un juez de sentencia había rechazado, manteniendo la prisión. Sin embargo, al presentar un recurso de apelación, los jueces mencionados decidieron favorecerlo con arresto domiciliario, pese a la oposición de la representante del Ministerio Público, Cinthia Leiva.

La jueza Marta Isabel Acosta, en su carácter de preopinante, alegó que si el peligro de fuga puede ser evitado, el juez está obligado a aplicar medidas sustitutivas idóneas. “Ese es el caso que nos ocupa, siendo idóneo el arresto domiciliario, dada la actitud de sometimiento desarrollada por el acusado a lo largo del proceso”, expresa en la resolución.

Por su parte, la jueza Nilda Estela Cáceres votó en disidencia, argumentando que el peligro de fuga no ha desaparecido. “Al sostener la existencia de un peligro de fuga que no ha desaparecido, no se dan las condiciones para disponer la revocación de la resolución que es objeto de recurso”, sostuvo.

El sonado caso del accidente fatal

El accidente ocurrió el 15 de noviembre de 2020, a las 20:50. El condenado, bajo los efectos del alcohol y las drogas, atropelló y mató a Samuel, de 11 años.

El hecho se produjo en la avenida San José, en el barrio homónimo de Ciudad del Este. En ese momento, González Leiva conducía a alta velocidad un automóvil Toyota Premio color perla, con matrícula AACU 314.

Inicialmente, chocó contra un vehículo estacionado y, mientras intentaba huir, atropelló y mató al niño, quien estaba en la vereda de una hamburguesería junto a su familia. Luego, el automóvil se estrelló contra una columna de la ANDE, causando también lesiones al conductor.