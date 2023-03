Caso Samuelito: Corte rechaza chicanas y juicio oral deberá reiniciarse

La defensa de Lucas Gabriel González Leiva había planteado una apelación general contra el AI. Nº 465 de fecha 12 de diciembre, dictado por el Tribunal de Apelación Segunda Sala de la circunscripción judicial de Alto Paraná, que confirmaba a los jueces Zunilda Martínez (presidenta), Herminio Montiel y Marino Méndez.

El recurso fue analizado por la Sala Penal de la Corte, integrada por los ministros María Carolina Llanes, Luis María Benítez Riera y Manuel Dejesús Ramírez Candia, que decidió declarar inadmisible el planteamiento de la defensa, con lo cual se confirma a los jueces para proseguir el juicio oral que se encuentra en etapa conclusiva.

El ministro Manuel Dejesús Ramírez Candia concluyó que, a pesar de tratarse de una resolución originaria del Tribunal de Apelaciones, no corresponde admitir para su estudio los Recursos de Apelación General, porque la competencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en materia de recusaciones se encuentra limitada, por el Art. 39 inc. 3 del C.P.P., a resolver lo atinente a recusaciones contra miembros del Tribunal de Apelaciones y no contra jueces de Primera Instancia.

Con esta decisión judicial, el caso queda destrabado y ya se fijó para el próximo 26 de junio el reinicio del juicio oral y público. El procesado soporta cargos por homicidio doloso, en grado de dolo eventual, exposición al peligro del tránsito terrestre, daño a cosa de interés común y obstrucción al resarcimiento por daños en accidente de tránsito.

Estaba drogado en el momento del accidente

El percance fatal ocurrió el 15 de noviembre del 2020, cuando Lucas Gabriel González Leiva, a bordo de su vehículo, atropelló y mató al niño Francisco Samuel Moreira, de 11 años.

Luego, mediante las pruebas laboratoriales se supo que estaba ebrio y bajo los efectos de cocaína y que protagonizó el atropellamiento fatal cuando estaba huyendo luego de provocar otro accidente.