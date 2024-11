Británico musulmán denuncia discriminación en Migraciones de Ciudad del Este

Un ciudadano británico, identificado como Hamdan Yaseen, presentó ante el ministro Enrique Riera una denuncia por “discriminación racial y tortura psicológica”. Contó que él y su familia son británicos, pero al llegar a Paraguay, el 18 de noviembre, funcionarios de Migraciones en Ciudad del Este lo discriminaron por su apellido musulmán.

Relató que vino con su pareja e hijos para visitar a la familia de su pareja, que es paraguaya, y dijo que no es la primera vez que viene al país. Sin embargo, según detalló, el oficial de Migraciones tomó fotos de su pasaporte y le tomó sus huellas dactilares y hasta de la retina de sus ojos. “Que lo hacía por instrucción de sus superiores, a pedido del Gobierno de los Estados Unidos de América. Cuando le pregunté por qué debía hacer esto, me respondió que por mi apellido”, manifestó.

Lea más: Alta demanda de extranjeros por regularización migratoria en Ciudad del Este

Yaseen señaló que él es musulmán por fe, pero ciudadano británico. “Esto me indica una forma de racismo hacia mí, por ser musulmán ¿Qué piensan el Presidente del Estado paraguayo y el ministro del interior? ¿Qué cada musulmán es un criminal o un terrorista? Hay más de 2 millones de musulmanes en el mundo y si cada musulmán fuera malo, el mundo entero estaría en caos”, planteó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Agregó que todo esto sucedió durante la madrugada, mientras su pareja embarazada y su hijo de 18 meses esperaban. Por el retraso, perdieron el taxi y no tuvieron como movilizarse. “Imagínese ser abandonado en otro país por la noche con una mujer embarazada, un niño, maletas y mi suegra, que no puede ver bien, después de un viaje en avión de 24 horas”, agregó.

Señaló que luego de todo el procedimiento, no le dieron ninguna justificación. “A mis ojos eso es ilegal, la tortura psicológica que tuvimos que soportar, preguntas sin razón. También vi en un dispositivo la lista de personas que tenía, que eran todas musulmanas, supuestamente peligrosas, terroristas. Soy consciente de que puede que haya terroristas libaneses escondidos en su país, pero me gustaría señalar que no soy terrorista, ni siquiera soy árabe ni tengo familiares en los estados árabes en conflicto, nunca he visitado esos países”, consideró.

Lea más: Operativo conjunto para controlar el tránsito de menores de edad en la frontera

Adelantó posibles acciones legales

El ciudadano aseguró que ya visitó más de 40 países y es la primera vez que tiene un problema de esta magnitud. “Nunca en mi vida me han tratado así en ningún lugar. Es totalmente inaceptable porque si te llamas a ti mismo un país democrático, todas las personas tienen los mismos derechos”, señaló.

Agregó que esta situación le ha desanimado en su visita a Paraguay y cuando alguien se lo pregunte, dirá que no es un país amigable. Agregó que va a retirar su dinero que estaba a punto de invertir para abrir negocios.

“En primer lugar, exijo una disculpa. En segundo lugar, exijo que se eliminen mis datos y una disculpa oficial del Estado y Gobierno. Si no recibo ambas cosas, emprenderé acciones legales, incluido llevar al Estado paraguayo a los tribunales en Paraguay y el Reino Unido, porque, como ciudadano británico, nunca debería haber enfrentado el trato que recibí. No soy criminal”, sostuvo.

Finalmente, señaló que esta situación le dejó “un sabor muy amargo por Paraguay”.

Lea más: Video: Migraciones intensifica control en Puente de la Amistad

Anuncian investigación interna

Desde la oficina Comunicación de Migraciones de Ciudad del Este informaron que aún no se recibió una comunicación oficial de la denuncia del ciudadano británico, pero que se dio instrucciones a la Dirección de Transparencia y Anticorrupción para el inicio de una investigación interna.

Intentamos contactar con el ministro Riera y con el director Jorge Kronawetter, pero no respondieron a las llamadas ni mensajes.