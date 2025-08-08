Vecinos reclaman promesas incumplidas en obras alrededor del penal de Minga Guazú

Los pobladores de la zona conocida como Calle 20 Monday, donde está asentado el Centro de Reinserción Social de Minga Guazú, piden que se cumpla con las mejoras prometidas. Ahora, con el traslado masivo de 515 personas privadas de libertad, la población asciende a más de 624 internos, lo que incrementa la preocupación por la salubridad y la seguridad.

El traslado masivo de ayer se realizó en medio de la falta de agua potable, por lo que el centro se abastece mediante camiones cisterna. Sobre esta falencia, el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, afirmó que en 20 días ya contarán con agua con la puesta en funcionamiento de una planta de tratamiento del vital líquido. Aseguró que con las medidas paliativas se podrá dar respuesta a la demanda.

Alcides Noguera, de la comisión vecinal, recordó que en diversas reuniones con las autoridades del Ministerio de Justicia habían prometido mejoras en tres aspectos importantes: iluminación, camino de todo tiempo y desagüe pluvial. Dijo que no descartan alguna medida de fuerza para exigir el cumplimiento.

“No vamos a permitir que funcione sin el tratamiento del agua si no se cumplen esos tres ítems. Cada vez se están colmatando más los arroyos porque no hay desagüe pluvial”, advirtió.

Comentó además que, antes del traslado masivo, se cambiaron los tendidos eléctricos, pero desde hace un mes no hubo avances en la colocación de alumbrado público. Resaltó que por la seguridad vecinal es imprescindible contar con calles iluminadas.

Igualmente, señaló que el desagüe cloacal tiene falencias y que hay días en que el hedor es insoportable.

Para el traslado masivo se puso en marcha un operativo denominado “Umbral”, que contó con un gran despliegue de la Policía Nacional y de las fuerzas militares.