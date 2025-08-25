Niña indígena de seis años habría sido vendida por su tío en Brasil

De acuerdo con la denuncia presentada por la madre, Esquivel llevó sin autorización a la niña desde la comunidad indígena ubicada en el distrito de Ñacunday, al sur de Alto Paraná, hasta la Terminal de Ómnibus de Ciudad del Este.
Lea más: Indígenas endurecen medida de protesta en la rotonda de la Calle 6.000 por la falta de respuesta a sus pedidos
Posteriormente, habría cruzado a pie el Puente de la Amistad hacia territorio brasileño, en compañía de otro hombre indígena cuya identidad aún se desconoce. Desde ese día, no se tiene rastro del paradero de la menor.
El jefe de la Comisaría 3ª, Gabriel Rivas, informó que la detención de Esquivel se concretó el pasado viernes, tras la denuncia de la madre de la niña. En su declaración, el detenido admitió que ese día se trasladó caminando a Foz con la pequeña y un acompañante, aunque aseguró que su sobrina “se escapó” de ellos al cruzar el Puente de la Amistad.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Lea también: “Estamos incluso peor”: la difícil realidad de casi 600 indígenas ante ausencia del Indi
Las agentes policiales sospechan que la niña habría sido vendida, por lo que el caso fue derivado a la División de Búsqueda de Personas y al Comando Tripartito, a fin de coordinar el trabajo investigativo con la Policía Federal de Brasil.