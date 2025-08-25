Niña indígena de seis años habría sido vendida por su tío en Brasil

CIUDAD DEL ESTE. Una niña indígena de seis años está desaparecida desde el pasado 15 de agosto y sospechan que habría sido vendida en la ciudad brasileña de Foz de Yguazú. El principal sospechoso es su propio tío, José Esquivel Benítez (65 años), de la parcialidad Mbya Guaraní, quien fue detenido por la Policía Nacional.