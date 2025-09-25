Ordenanza que obliga a registrarse para llevar a los hijos a la escuela está vigente desde hace 25 años en Ciudad del Este

El debate en torno al registro de padres se desató luego de que fiscales de la División de Transporte Público de la Municipalidad interceptaran un furgón para exigir a los padres el permiso correspondiente para transportar a sus hijos. Aunque el procedimiento se realizó para verificar el documento sobre el traslado escolar, permitió constatar que la habilitación del vehículo estaba vencida.

La exigencia del permiso generó controversia, y desde la comuna se ampararon en la Ordenanza Nº 11/2000 J.M., “Por la cual se amplía y modifica la ordenanza Nº 17/98 J.M., que regula el servicio de transporte escolar en Ciudad del Este”.

En su artículo 2°, dicha ordenanza dispone que los padres deben registrarse para llevar a sus hijos a la escuela. Esto se había originado debido a una queja masiva contra transportes irregulares que circulaban en ese entonces y que vuelven a operar actualmente, motivando los controles.

“Las personas particulares, taxistas y kombistas que, sin realizar actividad lucrativa, transporten a sus hijos hacia y desde las instituciones educativas deberán registrarse ante la División de Transporte Público de la Municipalidad, que extenderá el permiso correspondiente. Para ello deberán presentar el listado de alumnos a ser transportados durante el año lectivo”.

Intendenta se desmarca de comunicado oficial

Al principio, la comuna esteña se amparó en esta ordenanza y emitió un comunicado oficial justificando los controles, pero posteriormente eliminó la publicación. Más tarde, la intendenta interina, María Portillo (PLRA), se pronunció al respecto, afirmando que la publicación realizada desde la Municipalidad no fue autorizada por la Intendencia.

Aseguró que solicitó que los controles se realicen de manera correcta y sin generar malestar innecesario. “Estos controles existen para proteger a nuestros niños, nunca para incomodar a los padres. Quiero que tengan la certeza de que, desde hoy, reforzaremos los mecanismos de comunicación para que ninguna información cause confusión”, afirmó.