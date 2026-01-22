“Me pusieron dos pistolas en la cabeza”: influencer argentino denuncia asalto en Ciudad del Este

Según relató el propio creador de contenidos en un video publicado ayer a las 21:00, el hecho ocurrió cuando estaba acompañado de otras personas que supuestamente lo guiarían por la zona para realizar la filmación. En ese momento, una motocicleta con tres ocupantes se detuvo en el lugar y, dos de ellos descendieron y, a punta de armas de fuego, se dirigieron directamente él.

Lea más: Cita a ciegas que terminó en balacera: imputan a joven por ataque a oficial de Policía

El influencer afirmó que fue despojado de una mochila que contenía una filmadora, micrófonos, dinero en efectivo y un Iphone 17. Además, dijo que fue golpeado en la cabeza con la culata de un arma cuando los asaltantes intentaron obligarlo a desbloquear su celular y no pudo hacer debido al estado de shock.

“Me pusieron dos pistolas en la cabeza y me pedían que desbloquee el teléfono. Me puse nervioso, no podía hacerlo y me pegaban”, relató Vera en su testimonio difundido en redes sociales. También manifestó su frustración por lo ocurrido, ya que su intención era realizar una visita solidaria. “No es culpa del barrio, es culpa de las personas”, expresó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Vera dijo que el robo le dejó desilusionado y, según comentó, analiza dejar el país para continuar con las grabaciones en otros países como Perú o Argentina.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea también: Detienen infraganti a dos prófugos durante asalto a una gasolinera

No denunció ante la Policía Nacional

El suboficial superior Pedro López, de la Subcomisaría 1ª, informó que hasta el momento el hecho no fue denunciado ante la Policía Nacional. Dijo que, tras la publicación, realizaron averiguaciones con vecinos en las principales avenidas del barrio San Rafael, pero que hasta el momento no encontraron testigos del hecho.