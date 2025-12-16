Cita a ciegas que terminó en balacera: imputan a joven por ataque a oficial de Policía

La víctima fue identificada como Jorge David Sánchez Cabrera (30), oficial primero de la Policía Nacional, quien presta servicios en el Departamento contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, División Regional 11 de Central.

De acuerdo con los datos recabados por la Fiscalía, el hecho se registró alrededor de las 04:00 del domingo, cuando el oficial fue interceptado en la vía pública, frente a la cancha denominada “Lenteros Unidos”. El ataque habría ocurrido luego de que el agente acudiera al lugar tras una cita a ciegas.

El imputado habría actuado en compañía de otros tres hombres aún no identificados, quienes portaban arma de fuego, con la aparente intención de despojar a la víctima de sus pertenencias.

Durante el asalto, el policía forcejeó con uno de los atacantes e intentó repeler la agresión utilizando su arma reglamentaria, momento en que recibió tres impactos de bala. En medio del enfrentamiento, el oficial también logró herir de bala a Dávalos Ramírez.

Efectivos policiales acudieron al lugar tras ser alertados por transeúntes y encontraron al agente herido, quien logró identificarse como personal policial. Fue trasladado de urgencia al hospital de la Fundación Tesãi. Por su parte, el presunto autor fue derivado al Hospital Regional por particulares.

El fiscal Alcides Giménez dispuso la custodia policial de ambos, la incautación y remisión del arma de fuego a la unidad fiscal de turno y la realización de pruebas de parafina. Entre los elementos de convicción reunidos figuran la nota policial, actas de procedimiento, actas de recepción de evidencias y un pendrive con imágenes de circuito cerrado.

La Fiscalía solicitó al Juzgado Penal de Garantías un plazo de cuatro meses para presentar el requerimiento conclusivo. Asimismo, requirió la aplicación de la prisión preventiva para el imputado, quien, de ser hallado culpable, se expone a varios años de pena privativa de libertad.