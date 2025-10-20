Detienen infraganti a dos prófugos durante asalto a una gasolinera

El atraco se registró este lunes, a las 02:30 aproximadamente, cuando los sospechosos irrumpieron en la gasolinera y redujeron al guardia de seguridad, identificado como Pedro Esteban Zelada (65).

Vecinos que se percataron del hecho dieron aviso a la Policía Nacional a través del sistema de emergencia 911, lo que permitió la rápida acción de los agentes policiales que pudieron capturar infraganti a los asaltantes dentro de la oficina administrativa, cuando pretendían abrir la caja fuerte.

Los detenidos fueron identificados como Fredy Marcelo Villalba Caballero (28) y Armando Adrián Bruno Gauto, alias “Vaca Lola” (23), ambos domiciliados en el barrio San Rafael de Ciudad del Este. Según el informe policial, Villalba registra una orden de captura por violencia familiar (2025), mientras que Bruno Gauto posee cuatro órdenes de captura vigentes por violencia familiar, asociación criminal, homicidio doloso y robo agravado, todos en este año.

Durante el procedimiento se recuperó dinero en efectivo sustraído del local y se incautaron una pistola marca Bersa, calibre 9 mm, color negro, con su respectivo cargador, hallada en poder de Bruno Gauto; un revólver marca Taurus, calibre 38 mm, serie 1405189, incautado a Villalba Caballero y una escopeta utilizada en el hecho.

Asimismo, los intervinientes se incautaron de una motocicleta Kenton GTR, color negro, chapa 418 ABKX, utilizada por los sospechosos para el desplazamiento.

Según datos, tras la alerta de los vecinos, agentes policiales de varias dependencias llegaron al sitio, rodearon la estación de servicios, lo que obligó a los asaltantes rendirse y salir con las manos en alto.

Era buscado por matar a su vecino y varios asaltos

Armando Adrián Bruno Gauto (27), alias Vaca Lola, era buscado por asesinar de tres disparos a su vecino Carlos Julián Oviedo Bogado (23), con quien previamente mantuvo una discusión en el barrio San Rafael, el 22 de junio pasado. Además, sería el líder de la banda dedicada a asaltar tras captar víctimas a través de Gindr.