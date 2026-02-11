Reportan corte generalizado de energía eléctrica en diversos puntos de Alto Paraná

Pobladores de Alto Paraná reportaron el corte de suministro eléctrico de forma simultánea, afectando a comercios y viviendas de varias ciudades. La interrupción no fue muy prolongada en algunos puntos, pero en otros lugares hubo más demora.
Fuentes de la ANDE explicaron que el corte fue en la línea de transmisión, afectando a subestaciones y a miles de usuarios en todo el departamento. Las subestaciones afectadas son: Acaray, Alto Paraná, Del Este, Microcentro CDE, Presidente Franco, Km 30 y Jepopyhy.
Hasta el momento no hay pronunciamiento oficial desde la ANDE sobre el motivo del corte en la línea de transmisión. Mientras tanto algunos usuarios siguen sin suministro.
