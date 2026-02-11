ABC en el Este
11 de febrero de 2026 - 12:17

Reportan corte generalizado de energía eléctrica en diversos puntos de Alto Paraná

Varias ciudades están en zona de cortes programados de la ANDE.
En varios puntos de Alto Paraná se reportaron corte.Shutterstock

Un corte generalizado de energía se reportó en varios sectores de Alto Paraná esta mañana. En algunas zonas la energía se repuso en pocos minutos, pero en otros lugares hubo un poco más de demora. Varias subestaciones quedaron fuera de servicio, según los informes preliminares de la ANDE.

Por ABC Color

Pobladores de Alto Paraná reportaron el corte de suministro eléctrico de forma simultánea, afectando a comercios y viviendas de varias ciudades. La interrupción no fue muy prolongada en algunos puntos, pero en otros lugares hubo más demora.

Fuentes de la ANDE explicaron que el corte fue en la línea de transmisión, afectando a subestaciones y a miles de usuarios en todo el departamento. Las subestaciones afectadas son: Acaray, Alto Paraná, Del Este, Microcentro CDE, Presidente Franco, Km 30 y Jepopyhy.

Hasta el momento no hay pronunciamiento oficial desde la ANDE sobre el motivo del corte en la línea de transmisión. Mientras tanto algunos usuarios siguen sin suministro.

