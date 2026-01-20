Estas son las zonas donde la ANDE realizará cortes de luz este miércoles

Este miércoles 21 de enero, la ANDE interrumpirá el servicio de energía eléctrica por distintos tipos de trabajos de mantenimiento o cambios de conductores.
Primeramente, en la región metropolitana se esperan cortes programados en 16 zonas:
- Zona 01: Calle S/N desde Juana de Lara hasta Avda. Costa Azul. Avda. San Marcos e/ Calle S/N y Herminio Giménez. Calle S/Nombre y Última. San Marcos, Limpio de 08:00 a 18:00.
-Zona 02: Juana de Lara desde España hasta Bolivia. San Marcos desde España hasta Bolivia. Bolivia e/ San Marcos y Juana de Lara. España e/ Juana de Lara y San Marcos. San Marcos - Limpio, de 09:00 a 19:00.
- Zona 03: San Enrique de Osso. San Francisco - Limpio, de 08:00 a 15:00.
- Zona 04: Lima desde Bonifacio Ovando hasta Gaspar Rodríguez de Francia, Manuel Domínguez desde Yukyry hasta Agustín Molas, Fulgencio Yegros desde Yukyry hasta Agustín Molas, Gaspar Rodríguez de Francia desde Yukyry hasta Agustín Molas. Santa Rosa - Lambaré, de 08:00 a 18:00.
- Zona 05: Santísima Trinidad c/ Salvador del mundo. Salvador del Mundo - Asunción, de 08:00 a 12:00.
- Zona 06: Eloy Páez c/ Santísima Trinidad. Santa Rosa - Asunción, de 14:00 a 17:00.
- Zona 07: Narciso R. Colmán c/ César López Moreira. Las Carmelitas - Asunción, de 08:00 a 17:00.
- Zona 08: Monseñor Juan Sinforiano Bogarín c/ Riachuelo/ Valentino Manuel. Tres Bocas - Villa Elisa, de 08:00 a 17:00.
- Zona 09: Virgen de Caacupé c/ Santa Rosa. Virgen de la Encarnación c/ Florencia. Villa Bonita - Villa Elisa, de 08:00 a 17:00
- Zona 10: Coronel Panchito López entre San Juan y Alto Paraná. Posta Ybycuá - Capiatá, de 09:00 a 12:00.
- Zona 11: Soldado desconocido desde Defensores del Chaco hasta Vista al Río. Campo Vía y Soldado Desconocido. Def. del Chaco e/ 3 de Febrero y Soldado Desconocido. Naranjaty - San Antonio, de 08:00 a 18:00.
- Zona 12: Atilano Gómez e/ Fulgencio Yegros y Guyrá Campana. Tayazuape - San Lorenzo, de 13:00 a 18:00 horas.
- Zona 13: Tres Centurias entre Generales de la Guerra y Tropas Paraguayas. Los Nogales - San Lorenzo, de 07:00 a 13:00.
- Zona 14: Calle Hawái entre Ezequiel González Alsina y Toribio Ocampos. San Luis - San Lorenzo, de 13:00 a 18:00 horas.
- Zona 15: Toribio Ocampos desde Hawái hasta Mcal. Estigarribia. San Luis - San Lorenzo, de 07:00 a 13:00.
- Zona 16: Las Mellizas y Rojas Cañada, Fracción San Pedro. Rojas Cañada - J. Augusto Saldívar, de 08:00 a 18:00.
Más cortes programados
También para mañana se espera un corte en la ciudad de Valenzuela, departamento de Cordillera.
La única zona afectada corresponde a parte de la compañía Piraretá de la mencionada localidad, con una duración desde las 07:00 hasta las 17:00.
En todas las ocasiones se insta a considerar las líneas como energizadas por motivos de seguridad.
“Si los trabajos anunciados concluyen antes del plazo previsto, el restablecimiento de la energía eléctrica será anticipado“, menciona la ANDE.
